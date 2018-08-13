Новый спортивный центр появится в Приморье

Как отметил заместитель начальника управления по работе с муниципальными учреждениями образования администрации Владивостока Роман Сигида, на сегодняшний день пришкольная спортивная инфраструктура города включает в себя 26 стадионов, 13 спортивных площадок, 18 хоккейных коробок, 2 катка. Всего 39 образовательных учреждений обеспечены современными открытыми спортивными сооружениями.

С момента постройки стадионы активно используются как для проведения занятий физической культурой учащихся школ, так и жителями микрорайона. На всех стадионах регулярно проводятся уроки физкультуры, учебно-тренировочные занятия, городские и районные спортивные мероприятия. Стадионы предоставляются спортивным федерациям и организациям для проведения соревнований, товарищеских встреч по футболу, спортивных праздников и мероприятий для жителей города. Также школьные стадионы являются базой для проведения мероприятий по выполнению норм всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО».