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04:29 (мск), источник: Восток Медиа

Новый спортивный центр появится в Приморье

Очередное заседание Общественного совета состоялось в здании Думы Владивостока. Участие в мероприятии принял председатель городской Думы Андрей Брик, сообщает РИА «Восток-Медиа».

На заседании совета рассмотрели вопросы спортивной подготовки горожан, сдачи норм ГТО.

Как отметил заместитель начальника управления по работе с муниципальными учреждениями образования администрации Владивостока Роман Сигида, на сегодняшний день пришкольная спортивная инфраструктура города включает в себя 26 стадионов, 13 спортивных площадок, 18 хоккейных коробок, 2 катка. Всего 39 образовательных учреждений обеспечены современными открытыми спортивными сооружениями.

С момента постройки стадионы активно используются как для проведения занятий физической культурой учащихся школ, так и жителями микрорайона. На всех стадионах регулярно проводятся уроки физкультуры, учебно-тренировочные занятия, городские и районные спортивные мероприятия. Стадионы предоставляются спортивным федерациям и организациям для проведения соревнований, товарищеских встреч по футболу, спортивных праздников и мероприятий для жителей города. Также школьные стадионы являются базой для проведения мероприятий по выполнению норм всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО».

Председатель Думы города Владивостока Андрей Брик отметил важность создания условий для занятий спортом, для чего необходимо также увеличивать количество спортивных залов.

«Сейчас изучается возможность создания спортивного центра в здании бывшего Тихоокеанского государственного экономического университета. Нашу инициативу поддержал глава региона Андрей Тарасенко, ректор ДВФУ Никита Анисимов, знаменитая спортсменка Ирина Роднина. В планах также реконструкция помещений, находящихся в ведении Министерства обороны. Уверен, что совместными усилиями мы решим эти вопросы», — сказал Андрей Брик.

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