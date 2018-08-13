Новый спортивный центр появится в Приморье
Очередное заседание Общественного совета состоялось в здании Думы Владивостока. Участие в мероприятии принял председатель городской Думы Андрей Брик, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Очередное заседание Общественного совета состоялось в здании Думы Владивостока. Участие в мероприятии принял председатель городской Думы Андрей Брик, сообщает РИА «Восток-Медиа».
На заседании совета рассмотрели вопросы спортивной подготовки горожан, сдачи норм ГТО.
Как отметил заместитель начальника управления по работе с муниципальными учреждениями образования администрации Владивостока Роман Сигида, на сегодняшний день пришкольная спортивная инфраструктура города включает в себя 26 стадионов, 13 спортивных площадок, 18 хоккейных коробок, 2 катка. Всего 39 образовательных учреждений обеспечены современными открытыми спортивными сооружениями.
Председатель Думы города Владивостока Андрей Брик отметил важность создания условий для занятий спортом, для чего необходимо также увеличивать количество спортивных залов.
«Сейчас изучается возможность создания спортивного центра в здании бывшего Тихоокеанского государственного экономического университета. Нашу инициативу поддержал глава региона Андрей Тарасенко, ректор ДВФУ Никита Анисимов, знаменитая спортсменка Ирина Роднина. В планах также реконструкция помещений, находящихся в ведении Министерства обороны. Уверен, что совместными усилиями мы решим эти вопросы», — сказал Андрей Брик.