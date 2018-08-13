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04:30 (мск), источник: VLADNEWS

Госавтоинспекция Владивостока обратилась к автомобилистам

С 8 утра в приморской столице было зарегистрировано шесть сообщений о дорожно-транспортных происшествиях.

В связи с мощным ливнем, обрушившимся на Владивосток, Госавтоинспекция обратила внимание автомобилистов на необходимость учитывать метеорологические и дорожные условия при управлении транспортными средствами, сообщает РИА VladNews.

С 8 утра во Владивостоке было зарегистрировано шесть сообщений о дорожно-транспортных происшествиях, пострадавших и погибших в авариях нет.

Наблюдаются подтопления проезжей части на участках дорог в районе:

-дома № 275 на улице Калинина,

-дома № 18 на улице Маковского (развязка Седанка-Патрокл),

-улицы Авроровская,

-переулка Шевченко,

-улицы Луговой,

-стадиона «Динамо»,

-стадиона «Строитель».

-остановки общественного транспорта «Авангард».

Учитывая сложный рельеф Владивостока следует помнить, что наибольшим подтоплениям подвержены спуски и низменности автодорог: движение на таких участках значительно замедляется и может быть опасным.

Движение автотранспорта по автодорогам Владивостока, а также по автодороге поселок Новый-Де-Фриз-Седанка-Патрокл осуществляется в обычном режиме. Ограничений нет.

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