Госавтоинспекция Владивостока обратилась к автомобилистам

В связи с мощным ливнем, обрушившимся на Владивосток, Госавтоинспекция обратила внимание автомобилистов на необходимость учитывать метеорологические и дорожные условия при управлении транспортными средствами, сообщает РИА VladNews.

С 8 утра во Владивостоке было зарегистрировано шесть сообщений о дорожно-транспортных происшествиях, пострадавших и погибших в авариях нет.

Наблюдаются подтопления проезжей части на участках дорог в районе:

-дома № 275 на улице Калинина,

-дома № 18 на улице Маковского (развязка Седанка-Патрокл),

-улицы Авроровская,

-переулка Шевченко,

-улицы Луговой,

-стадиона «Динамо»,

-стадиона «Строитель».

-остановки общественного транспорта «Авангард».

Учитывая сложный рельеф Владивостока следует помнить, что наибольшим подтоплениям подвержены спуски и низменности автодорог: движение на таких участках значительно замедляется и может быть опасным.