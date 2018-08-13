Госавтоинспекция Владивостока обратилась к автомобилистам
С 8 утра в приморской столице было зарегистрировано шесть сообщений о
С 8 утра в приморской столице было зарегистрировано шесть сообщений о
В связи с мощным ливнем, обрушившимся на Владивосток, Госавтоинспекция обратила внимание автомобилистов на необходимость учитывать метеорологические и дорожные условия при управлении транспортными средствами, сообщает РИА VladNews.
С 8 утра во Владивостоке было зарегистрировано шесть сообщений о
Наблюдаются подтопления проезжей части на участках дорог в районе:
-дома № 275 на улице Калинина,
-дома № 18 на улице Маковского (развязка Седанка-Патрокл),
-улицы Авроровская,
-переулка Шевченко,
-улицы Луговой,
-стадиона «Динамо»,
-стадиона «Строитель».
-остановки общественного транспорта «Авангард».
Учитывая сложный рельеф Владивостока следует помнить, что наибольшим подтоплениям подвержены спуски и низменности автодорог: движение на таких участках значительно замедляется и может быть опасным.
Движение автотранспорта по автодорогам Владивостока, а также по автодороге поселок Новый-Де-Фриз-Седанка-Патрокл осуществляется в обычном режиме. Ограничений нет.