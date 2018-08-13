Мэр Веркеенко рассказал правду о новых городских стройках
Виталий Веркеенко рассказал, как отныне будут строить во Владивостоке, сообщает DEITA. Ru со ссылкой на городскую администрацию.
Виталий Веркеенко рассказал, как отныне будут строить во Владивостоке, сообщает DEITA. Ru со ссылкой на городскую администрацию.
«В рамках существующей городской застройки новое строительство возможно только при наличии проекта планировки территории, который включает анализ социальной и инженерной инфраструктуры, транспортного общения, других важных вопросов, для того чтобы новый объект органично вписался в городскую среду.
Владивосток должен развиваться как полицентричный город, ему необходимо комплексное территориальное развитие, реновация старых промышленных зон, гармонизация городского пространства и строительство новых районов, — сказал мэр Владивостока.
Развитие строительной отрасли во Владивостоке должно вестись в рамках заданного курса на гармонизацию городских пространств.
Михаил Грач.