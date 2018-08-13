Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Топ-10 самых умных пород собак
Обрызгал пешехода из лужи: что может грозить водителю
Алексей Ягудин мечтает о третьей дочке
Пара пыталась заняться сексом в метро на глазах у пассажиров
Борис Гребенщиков вступился за Монеточку
Принципиальная, талантливая, несчастная12 фактов о Уитни Хьюстон
Орбакайте показала трогательный снимок 6-летней дочери
Россиянке грозит 83 года тюрьмы за похищение собственных детей
Неузнаваемая Анна Михалкова на съемках первого фильма сестры
Умер Дмитрий Брусникин
Кудрявцева купила кокон для недоношенного ребенка - СМИ
Любовница мужа Лорак в финале конкурса красоты
Писательницу Украины возмутили дети из Донбасса
Что Степаненко хочет отсудить у Петросяна
Непростые: следствие о девушках, убивших отца М. Хачатуряна
Май Абрикосов разоблачил обман жены Солнцева
Объяснен загадочный феномен в кухонных раковинах
Волочкову удивили счета за услуги ЖКХ
Фоторепортажи
14Крупнейшие в истории Калифорнии лесные пожары
12Засуха в Австралии — опухоль, пожирающая фермы
04:38 (мск), источник: ДЕЙТА

Мэр Веркеенко рассказал правду о новых городских стройках

Виталий Веркеенко рассказал, как отныне будут строить во Владивостоке, сообщает DEITA. Ru со ссылкой на городскую администрацию.

Источник: ДЕЙТА

«В рамках существующей городской застройки новое строительство возможно только при наличии проекта планировки территории, который включает анализ социальной и инженерной инфраструктуры, транспортного общения, других важных вопросов, для того чтобы новый объект органично вписался в городскую среду.

Владивосток должен развиваться как полицентричный город, ему необходимо комплексное территориальное развитие, реновация старых промышленных зон, гармонизация городского пространства и строительство новых районов, — сказал мэр Владивостока.

Развитие строительной отрасли во Владивостоке должно вестись в рамках заданного курса на гармонизацию городских пространств.

Михаил Грач.

Все новости региона
 Тревожные новости про доллар
Мэр Веркеенко рассказал правду о новых городских стройках
Россия ответила на обвинения в ситуации вокруг Шарлотсвилля
Экс-ведущий «Взгляда» назвал заказчика убийства Листьева
Ночные снимки Земли расскажут о браконьерах и добытой нефти
В Сети высмеяли Лайму Вайкуле за ее слова про Крым
Установившие мангал на Медном всаднике вандалы задержаны
Назван лучший завтрак для борьбы со стрессом
Роналдо госпитализирован на Ибице
Спорт
Это будет сезон Дембеле. «Барселона» выиграла Суперкубок Испании Французский нападающий забил великолепный мяч, ставший победным, а тер Штеген взял пенальти за минуту до финального свистка
Hi-Tech
Появилось пугающее фото Земли из космоса Печальное зрелище
Авто
Знаменитую пробку по дороге на юг сняли с коптера (видео) Участок «с. Лосево — г. Павловск» является самым узким на федеральной трассе М-4 «Дон», поэтому именно здесь автомобилистов ждут самые большие пробки – до 30 км
Кино
Неузнаваемая Анна Михалкова на съемках первого фильма сестры Смотрите кадры и эксклюзивные фото со съемок дебютной режиссерской работы Надежды Михалковой
Недвижимость
У помощницы Петросяна нашли две элитные квартиры в Москве
Пара сделала пол в ванной из 1200 бутылочных крышек (видео)
Объяснен загадочный феномен в кухонных раковинах
Как пережить отключение горячей воды
Леди
В моду вошли бандалетки: как это носить (фото) Мы собрали 7 лайфхаков, которые могут облегчить жизнь девушкам размера плюс-сайз.
Дети
Дочка экс-мужа Бузовой умилила Сеть (фото) Фото получилось очень нежным.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь