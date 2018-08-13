576 школ приняли к новому учебному году в Иркутской области
Проверки пожарной безопасности продолжаются.
Проверки пожарной безопасности продолжаются.
В Иркутской области идет подготовка школ и лицеев к новому учебному году. Уже принято 576 школ, сообщает 12 августа
Во время приемки проводятся обследования зданий, противопожарные инструктажи и беседы с персоналом. Уже проведено 897 тренировок, на которых отрабатывались действия в случае пожара. А в сентябре во всех школах состоятся открытые уроки по безопасности и тренировочные эвакуации.