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05:02 (мск), источник: АиФ Иркутск

576 школ приняли к новому учебному году в Иркутской области

Проверки пожарной безопасности продолжаются.

В Иркутской области идет подготовка школ и лицеев к новому учебному году. Уже принято 576 школ, сообщает 12 августа пресс-служба ГУ МЧС России по региону. Проверить все 2088 школ, которые располагаются в Приангарье, планируют до 20 августа. Важнейший аспект проверки — безопасность учеников.

Во время приемки проводятся обследования зданий, противопожарные инструктажи и беседы с персоналом. Уже проведено 897 тренировок, на которых отрабатывались действия в случае пожара. А в сентябре во всех школах состоятся открытые уроки по безопасности и тренировочные эвакуации.

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