Владивосток уходит под воду из-за сильного дождя

Обильные осадки уже затопили некоторые районы Владивостока. Так, в буквальном смысле слова, водопады наблюдаются в районе Второй речки и в подземном переходе в центре города. На проезжей части наблюдается аналогичная ситуация.

Напомним, по прогнозам синоптиков, дожди в приморской столице будут идти всю первую половину наступившей неделе, после чего пойдут на убыль. В настоящее время все силы жизнеобеспечения города находятся в повышенной готовности. Автолюбителям рекомендуется быть предельно внимательными на дорогах и по возможности отказаться от дальних поездок.