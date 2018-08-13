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05:04 (мск), источник: VLADNEWS

Владивосток уходит под воду из-за сильного дождя

Потоп наблюдается уже в нескольких районах города.

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Сильные дожди, обрушившиеся на Владивосток, вновь доставляют неудобства местным жителям, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps.control.

Обильные осадки уже затопили некоторые районы Владивостока. Так, в буквальном смысле слова, водопады наблюдаются в районе Второй речки и в подземном переходе в центре города. На проезжей части наблюдается аналогичная ситуация.

Напомним, по прогнозам синоптиков, дожди в приморской столице будут идти всю первую половину наступившей неделе, после чего пойдут на убыль. В настоящее время все силы жизнеобеспечения города находятся в повышенной готовности. Автолюбителям рекомендуется быть предельно внимательными на дорогах и по возможности отказаться от дальних поездок.

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