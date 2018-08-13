Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дочь Мишулина окончательно разоблачила «брата»
Знаменитую пробку по дороге на юг сняли с коптера (видео)
Нюша активно занимается спортом перед родами
Как обустроить квартиру в духе загородного дома (фото)
Жена Игоря Крутого украсила обложку модного глянца
Принципиальная, талантливая, несчастная12 фактов о Уитни Хьюстон
Российская компания заплатит США миллиарды долларов из-за Украины
Эксперт сказал, чего Меланье Трамп перекосило лицо
Умер Дмитрий Брусникин
Стало известно, сколько зарабатывает Ольга Бузова на «Доме 2»
Агутин высказался о своем провале на концерте - СМИ
Скончался народный артист Анатолий Узденский - СМИ
Барановская и Чехова поддержали Дакоту после разрыва с мужем
91-летняя Джина Лоллобриджида затмила 45-летнюю Хайди Клум
Водитель чиновника 12 лет развозил взятки и все записывал
Свежеуложенный асфальт воруют ведрами (видео)
Россиянам запретили держать дома больше двух кошек
Волочкову удивили счета за услуги ЖКХ
Фоторепортажи
15Лазерные снимки раскрывают ужасы Первой мировой войны
1790 лет со дня рождения Стэнли Кубрика
11:40 (мск), источник: НИА Иркутск

Проверки школьных автобусов проводят сотрудники ГИБДД в Черемхово

Иркутская область, НИА-Байкал — В преддверии нового учебного года сотрудники ГИБДД проводят проверки технического состояния транспортных средств, используемых для перевозки учащихся общеобразовательных учреждений.

Источник: РИА "Новости"

Сотрудникам технического надзора предстоит проверить 55 школьных автобусов. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, особое внимание будут обращать на техническое состояние транспортных средств, наличие ремней безопасности, оснащенность автобусов тахографами, навигаторами, проблесковыми маячками, исправность тормозной системы, внешних световых приборов, износ протектора шин и другие параметры, влияющие на безопасность. Кроме того, проверят наличие категории «Д» в правах водителей и необходимый стаж работы.

Все новости региона
Доллар превысил 68 рублей впервые с апреля 2016 года
В Кении бегемот до смерти искусал туриста
Диетолог рассказал, почему японцы не страдают ожирением
Бабушка права: приметы, эффективность которых доказана наукой
Двенадцать болельщиков эквадорской «Барселоны» погибли в ДТП
В Сети высмеяли Лайму Вайкуле за ее слова про Крым
Смешной и странный: советским Винни-Пухом восхитились в США
Спорт
Это будет сезон Дембеле. «Барселона» выиграла Суперкубок Испании Французский нападающий забил великолепный мяч, ставший победным, а тер Штеген взял пенальти за минуту до финального свистка
Hi-Tech
Появилось пугающее фото Земли из космоса Печальное зрелище
Авто
Знаменитую пробку по дороге на юг сняли с коптера (видео) Участок «с. Лосево — г. Павловск» является самым узким на федеральной трассе М-4 «Дон», поэтому именно здесь автомобилистов ждут самые большие пробки – до 30 км
Кино
Стало известно имя новой ведущей «Ревизорро» В новом сезоне к команде популярного проекта присоединится звезда соцсетей, известная забавными видеороликами
Недвижимость
У помощницы Петросяна нашли две элитные квартиры в Москве
Пара сделала пол в ванной из 1200 бутылочных крышек (видео)
Объяснен загадочный феномен в кухонных раковинах
Как пережить отключение горячей воды
Леди
Зачем вы это сделали: 5 дурацких новинок для ресниц Бигуди, шампунь, аппликатор – а эти производители новинок точно имели в виду ресницы и глаза, а не другие части тела?
Дети
Дочка экс-мужа Бузовой умилила Сеть (фото) Фото получилось очень нежным.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать вертикальное озеленение своими руками: 7 рекомендаций
Как спланировать освещение в квартире: 11 полезных советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь