Проверки школьных автобусов проводят сотрудники ГИБДД в Черемхово

Сотрудникам технического надзора предстоит проверить 55 школьных автобусов. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, особое внимание будут обращать на техническое состояние транспортных средств, наличие ремней безопасности, оснащенность автобусов тахографами, навигаторами, проблесковыми маячками, исправность тормозной системы, внешних световых приборов, износ протектора шин и другие параметры, влияющие на безопасность. Кроме того, проверят наличие категории «Д» в правах водителей и необходимый стаж работы.