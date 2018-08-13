Третья неделя августа в Красноярске выдастся прохладной: горожане почувствуют приближение осени

По данным Гидрометцентра, ночами на этой неделе уличные термометры будут показывать лишь +10 °C. Порталы gismeteo.ru и rp5.ru более оптимистичны — они обещают в темное время суток от +12 до +16 °C. Днем в краевой столице ожидается от +20 до +23 °C. Теплее всего будет в пятницу — до +24.. +26 °C. Но на выходных температура снова начнет понижаться.