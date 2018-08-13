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05:08 (мск), источник: Newslab.ru

Третья неделя августа в Красноярске выдастся прохладной: горожане почувствуют приближение осени

Согласно долгосрочному прогнозу синоптиков, такая погода простоит до конца последнего летнего месяца.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +25° 83% 761 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: Reuters

После жарких выходных новая неделя принесет красноярцам прохладу и дожди. Согласно долгосрочному прогнозу синоптиков, такая погода простоит до конца последнего летнего месяца.

По данным Гидрометцентра, ночами на этой неделе уличные термометры будут показывать лишь +10 °C. Порталы gismeteo.ru и rp5.ru более оптимистичны — они обещают в темное время суток от +12 до +16 °C. Днем в краевой столице ожидается от +20 до +23 °C. Теплее всего будет в пятницу — до +24.. +26 °C. Но на выходных температура снова начнет понижаться.

Всю неделю в городе ожидается переменная облачность, временами — небольшие дожди. Умеренный ветер будет дуть преимущественно с северо-запада.

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