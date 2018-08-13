Третья неделя августа в Красноярске выдастся прохладной: горожане почувствуют приближение осени
Согласно долгосрочному прогнозу синоптиков, такая погода простоит до конца последнего летнего месяца.
Согласно долгосрочному прогнозу синоптиков, такая погода простоит до конца последнего летнего месяца.
После жарких выходных новая неделя принесет красноярцам прохладу и дожди. Согласно долгосрочному прогнозу синоптиков, такая погода простоит до конца последнего летнего месяца.
По данным Гидрометцентра, ночами на этой неделе уличные термометры будут показывать лишь +10 °C. Порталы gismeteo.ru и rp5.ru более оптимистичны — они обещают в темное время суток от +12 до +16 °C. Днем в краевой столице ожидается от +20 до +23 °C. Теплее всего будет в пятницу — до +24.. +26 °C. Но на выходных температура снова начнет понижаться.
Всю неделю в городе ожидается переменная облачность, временами — небольшие дожди. Умеренный ветер будет дуть преимущественно с