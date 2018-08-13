Хабаровский эколог рассказал, как нельзя фотографироваться с лотосами
Жители края стали реже рвать краснокнижные цветы, но все равно наносят им вред.
Жители края стали реже рвать краснокнижные цветы, но все равно наносят им вред.
Каждый год к озерам Хабаровского края, на которых растут лотосы Комарова, приезжают сотни туристов — они фотографируются с занесенными в Красную книгу цветами и при этом нередко причиняют им вред. О том, как лучше делать снимки с лотосами, в эфире программы «Утро с “Губернией”» рассказал председатель краевого отделения Всероссийского общества охраны природы, координатор региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Владимир Сидоров.
По словам Владимира Сидорова, в последнее время туристы стали цивилизованнее и уже не рвут лотосы охапками. Тем не менее любители фотографироваться с цветами часто повреждают корневую систему растений.
«Очень распространены сейчас фотографии, на которых человек стоит рядом с лотосом. То есть он разувается, заходит в воду и по дну проходит к цветку. Вот этого мы делать не рекомендуем. [Дело в том, что] у лотосов очень ранимая корневая система. Если уплотнится ил в [месте, где растет лотос], то в зимний период корневая система может просто перемерзнуть, и лотос на этом участке расти перестанет», — отметил Владимир Сидоров.
Гость программы добавил, что заниматься разведением лотосов и следить за их сохранностью могли бы предприниматели.
«[Нужно сделать] это обычным туристическим бизнесом, который позволил бы людям удобно парковаться, делать фотографии с нужного им ракурса. Если взять Китай, Японию, то лотосы — это обычный элемент туристической инфраструктуры», — подчеркнул Владимир Сидоров.