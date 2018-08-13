Хабаровский эколог рассказал, как нельзя фотографироваться с лотосами

Источник: Губерния онлайн

Каждый год к озерам Хабаровского края, на которых растут лотосы Комарова, приезжают сотни туристов — они фотографируются с занесенными в Красную книгу цветами и при этом нередко причиняют им вред. О том, как лучше делать снимки с лотосами, в эфире программы «Утро с “Губернией”» рассказал председатель краевого отделения Всероссийского общества охраны природы, координатор региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Владимир Сидоров.

Эколог отметил, что в Хабаровском крае есть как искусственные водоемы с лотосами Комарова, так и естественные. Последние находятся в Вяземском районе рядом с селом Шереметьево — добраться туда можно только на лодке. Среди озер, в которых лотосы появились по воле человека, наибольшей популярностью пользуется водоем в селе Галкино Хабаровского района. В прошлом году общественники оградили его сигнальной лентой, чтобы защитить цветы, но это не помогло. Так, две хабаровчанки сорвали лотосы и выложили фото с ними в Instagram.

По словам Владимира Сидорова, в последнее время туристы стали цивилизованнее и уже не рвут лотосы охапками. Тем не менее любители фотографироваться с цветами часто повреждают корневую систему растений.

«Очень распространены сейчас фотографии, на которых человек стоит рядом с лотосом. То есть он разувается, заходит в воду и по дну проходит к цветку. Вот этого мы делать не рекомендуем. [Дело в том, что] у лотосов очень ранимая корневая система. Если уплотнится ил в [месте, где растет лотос], то в зимний период корневая система может просто перемерзнуть, и лотос на этом участке расти перестанет», — отметил Владимир Сидоров.

Гость программы добавил, что заниматься разведением лотосов и следить за их сохранностью могли бы предприниматели.