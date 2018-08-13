Портал госуслуг поможет приморцам проголосовать на выборах Губернатора края по месту пребывания

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Как сообщили в департаменте информатизации и телекоммуникаций Приморского края, воспользоваться услугой смогут граждане, зарегистрированные на Едином портале госуслуг.

«Подав заявление через портал, вы сможете проголосовать в любом муниципалитете Приморья. Выбрать удобный избирательный участок поможет сайт госуслуг. Портал автоматически заполнит все поля заявления и пришлет вам в личный кабинет подтверждение и распечатываемую часть заявления», — отметили в ведомстве.

С распечатанным документом 9 сентября необходимо прийти на выбранный избирательный участок и проголосовать.

Так, например, студенты, зарегистрированные в других районах и городах края, смогут отдать свой голос на выборах во Владивостоке, то же касается и всех остальных приморцев.