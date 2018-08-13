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07:29 (мск), источник: Kazinform

Неустойчивая погода ожидается в Казахстане 13 августа

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — С прохождением атмосферных фронтальных разделов в Казахстане в понедельник, 13 августа, местами сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди, с грозами, шквалом и порывистым ветром. Ночью и утром местами ожидается туман.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +24° 89% 761 мм рт. ст. 0 м/с

По информации РГП «Казгидромет», в Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15−20 м/с, гроза, град, ночью и утром туман, в Северо-Казахстанской области — местами шквал.

Днем в Западно-Казахстанской области местами ожидается усиление ветра 15−20 м/с, гроза, град,

В Акмолинской, Карагандинской, Павлодарской, Алматинской областях местами ожидается туман, в Павлодарской области — местами усиление ветра 15−20 м/с.

В Жамбылской, Туркестанской, днем Кызылординской областях местами ожидается усиление ветра 15−20 м/с, в Туркестанской области с пыльной бурей.

В Атырауской, днем Мангистауской областях — местами гроза.

В Кызылординской, Туркестанской, местами в Жамбылской, Алматинской, Актюбинской, Атырауской, Мангистауской, Костанайской, Карагандинской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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