Неустойчивая погода ожидается в Казахстане 13 августа

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — С прохождением атмосферных фронтальных разделов в Казахстане в понедельник, 13 августа, местами сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди, с грозами, шквалом и порывистым ветром. Ночью и утром местами ожидается туман.