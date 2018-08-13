Неустойчивая погода ожидается в Казахстане 13 августа

По информации РГП «Казгидромет», в Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15−20 м/с, гроза, град, ночью и утром туман, в Северо-Казахстанской области — местами шквал.
Днем в Западно-Казахстанской области местами ожидается усиление ветра 15−20 м/с, гроза, град,
В Акмолинской, Карагандинской, Павлодарской, Алматинской областях местами ожидается туман, в Павлодарской области — местами усиление ветра 15−20 м/с.
В Жамбылской, Туркестанской, днем Кызылординской областях местами ожидается усиление ветра 15−20 м/с, в Туркестанской области с пыльной бурей.
В Атырауской, днем Мангистауской областях — местами гроза.
В Кызылординской, Туркестанской, местами в Жамбылской, Алматинской, Актюбинской, Атырауской, Мангистауской, Костанайской, Карагандинской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.