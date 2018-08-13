Реже кусают клещи жителей Иркутской области

Всего с начала эпидемического сезона в Иркутской области 13917 человек пострадали от присасывания клещей, в том числе 3164 ребенка. За аналогичный период 2017 года было зарегистрировано 14206 обращений, в том числе 3281 детей.

Вирусологические лаборатории Иркутской области в 2018 году исследовали за сезон 7744 клеща, из них заражено клещевым энцефалитом — 1,5%, боррелиозом — 24,8%.

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области напоминает о необходимости при выезде за город, в лес, на дачные участки, а также в парковых зонах в черте города использовать средства, отпугивающие клещей, носить защитную одежду, проводить само- и взаимоосмотры. При перемещениях в лесу следует держаться середины дороги, избегать зарослей прошлогодней травы, валежника, не сидеть на траве без подстилки, осматривать на наличие клещей домашних животных, которых берете с собой в лес. В случае укуса клеща необходимо немедленно обратиться в медицинскую организацию.

Провести исследование клеща и получить необходимую медицинскую помощь, включая экстренную профилактику, можно можете в следующих организациях:

в Иркутске:

— центр диагностики и профилактики клещевых инфекций (г. Иркутск, ул. К. Маркса, 3, тел. 333−445);.

в Ангарском городском округе:

— медико-санитарная часть № 36 (7-й квартал, 1, тел. 8 (3955) 57−15−30 , 57−16−34);.

— лечебно-диагностический центр МАНО (6А микрорайон, 12, тел. 8 (3955) 51−66−37 , 51−86−26, 95−29−47);.

в Усолье-Сибирском:

— диагностический центр «Здоровье» (Комсомольский пр-т, 43, тел. 8 (39543) 6−78−78);.

— поликлиника № 2 ОГБУЗ Усольская городская больница (ул. Ленина, д. 71, т. 8 (39543) 6−39−52);.

в Братске: