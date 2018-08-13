Реже кусают клещи жителей Иркутской области
За медицинской помощью по поводу присасывания клещей в Иркутской области с 6 по 12 августа 2018 года обратились 412 человек, в том числе 163 ребенка. Как сообщает 13 августа
За медицинской помощью по поводу присасывания клещей в Иркутской области с 6 по 12 августа 2018 года обратились 412 человек, в том числе 163 ребенка. Как сообщает 13 августа
Всего с начала эпидемического сезона в Иркутской области 13917 человек пострадали от присасывания клещей, в том числе 3164 ребенка. За аналогичный период 2017 года было зарегистрировано 14206 обращений, в том числе 3281 детей.
Вирусологические лаборатории Иркутской области в 2018 году исследовали за сезон 7744 клеща, из них заражено клещевым энцефалитом — 1,5%, боррелиозом — 24,8%.
Управление Роспотребнадзора по Иркутской области напоминает о необходимости при выезде за город, в лес, на дачные участки, а также в парковых зонах в черте города использовать средства, отпугивающие клещей, носить защитную одежду, проводить само- и взаимоосмотры. При перемещениях в лесу следует держаться середины дороги, избегать зарослей прошлогодней травы, валежника, не сидеть на траве без подстилки, осматривать на наличие клещей домашних животных, которых берете с собой в лес. В случае укуса клеща необходимо немедленно обратиться в медицинскую организацию.
Провести исследование клеща и получить необходимую медицинскую помощь, включая экстренную профилактику, можно можете в следующих организациях:
в Иркутске:
— центр диагностики и профилактики клещевых инфекций (г. Иркутск, ул. К. Маркса, 3, тел. 333−445);.
в Ангарском городском округе:
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в Усолье-Сибирском:
— диагностический центр «Здоровье» (Комсомольский
— поликлиника № 2 ОГБУЗ Усольская городская больница (ул. Ленина, д. 71, т. 8 (39543) 6−39−52);.
в Братске:
— Братская районная больница (ул. Курчатова, 2, тел.