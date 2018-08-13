Строительство больничного корпуса за федеральные деньги в Хабаровском крае затормозилось
Проблемы возникли с доставкой инертных материалов.
Проблемы возникли с доставкой инертных материалов.
В этом году во всех регионах Дальнего Востока приступили к возведению объектов в рамках
Лечебный корпус центральной районной больницы города
— Даны поручения министерству природных ресурсов региона выдать документы на разработку местных месторождений. Завоз инертных грузов для возведения объекта удорожает стройку, а мы не такие богатые для того, чтобы бюджетные деньги тратить на это, — сказал Александр Козлов, министр по развитию Дальнего Востока.
Один объект будет сдан в этом году.
— В этом году у нас один объект — школа инженерная в Комсомольске. Мы его должны сдать в сентябре. Остальные объекты расписаны по годам, практически по всем стройкам идет все по плану, — сказал Вячеслав Шпорт, губернатор Хабаровского края.
Напомним, что строительство объектов ведется в пяти центрах экономического роста: агломерации «Комсомольск-на-Амуре — Амурск — Солнечный», Хабаровской агломерации, Николаевского, Верхнебуреинского центров развития,