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06:41 (мск), источник: Комсомольская правда

Строительство больничного корпуса за федеральные деньги в Хабаровском крае затормозилось

Проблемы возникли с доставкой инертных материалов.

Источник: Reuters

В этом году во всех регионах Дальнего Востока приступили к возведению объектов в рамках социально-экономического развития округа. С одной стройкой в Хабаровском крае возникли проблемы.

Лечебный корпус центральной районной больницы города Николаевска-на-Амуре по планам должен быть сдан в 2020 году. Цена вопроса — более двух миллиардов рублей. Сложность и отдаленность поселения сыграла далеко не на руку подрядчику и стройка затормозилась.

— Даны поручения министерству природных ресурсов региона выдать документы на разработку местных месторождений. Завоз инертных грузов для возведения объекта удорожает стройку, а мы не такие богатые для того, чтобы бюджетные деньги тратить на это, — сказал Александр Козлов, министр по развитию Дальнего Востока.

Отставание от графика на две недели наблюдаются и при возведении онкоцентра в Комсомольске-на-Амуре. Сложности возникли во время проведения конкурсов — в техническом задании была «неучтенка». Упущенные дни придется наверстать.

Один объект будет сдан в этом году.

— В этом году у нас один объект — школа инженерная в Комсомольске. Мы его должны сдать в сентябре. Остальные объекты расписаны по годам, практически по всем стройкам идет все по плану, — сказал Вячеслав Шпорт, губернатор Хабаровского края.

Напомним, что строительство объектов ведется в пяти центрах экономического роста: агломерации «Комсомольск-на-Амуре — Амурск — Солнечный», Хабаровской агломерации, Николаевского, Верхнебуреинского центров развития, Ванино-Советско-Гаванского транспортно-промышленного узла. До 2020 года на возведение инфраструктуры направлено 8,8 миллиарда рублей и еще два миллиарда рублей на завершение реализации комплексного плана развития Комсомольска-на-Амуре.

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