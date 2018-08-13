Скульптура Лешего стала лучшей на фестивале «Добродел» в Саянске

Георгий Чантурия с работой «Леший» стал победителем международного фестиваля-конкурса деревянных скульптур «Добродел», который прошёл в Саянске со 2 по 10 августа 2018 года. Как сообщает пресс-служба городской администрации, он получил премию в 100 тыс. рублей. Второе место в конкурсе и приз в 75 тыс. рублей получил Евгений Тимкович с работой «Буратино». Лауреатом конкурса третьей степени признан Александр Горшков со скульптурой «Аленький цветочек», ему вручили диплом и премию в 50 тыс. рублей.