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05:50 (мск), источник: Baikal-info.ru

Скульптура Лешего стала лучшей на фестивале «Добродел» в Саянске

Георгий Чантурия с работой «Леший» стал победителем международного фестиваля-конкурса деревянных скульптур «Добродел», который прошёл в Саянске со 2 по 10 августа 2018 года. Как сообщает пресс-служба городской администрации, он получил премию в 100 тыс. рублей. Второе место в конкурсе и приз в 75 тыс. рублей получил Евгений Тимкович с работой «Буратино». Лауреатом конкурса третьей степени признан Александр Горшков со скульптурой «Аленький цветочек», ему вручили диплом и премию в 50 тыс. рублей.

Дипломами участников и призами по 40 тысяч рублей также награждены Денис Беляевский («Богатырь»), Сергей Серов («Сова»), Евгений Горбунов («Избушка на курьих ножках»), Баир Пагмитов («Черепаха Тортилла»), Виталий Чантурия («Незнайка»), Роман Веснин («Мальвина»), Валерий Михайлюк («Емеля»), Алексей Тугаринов («Айболит»). Специальный приз мэра города присужден Оксане Горбуновой с композицией «Лиса и Колобок».

Итоги состязаний именитых и начинающих мастеров, представивших саянцам скульптуры сказочных героев, подвело жюри под председательством мэра города Олега Боровского. Он рассказал, что призовой фонд фестиваля составил 800 тыс. рублей и поблагодарил организации, выступившие спонсорами фестиваля, а также предприятия, помогавшие в создании скульптур. Напомним, ранее сообщалось, что для размещения фигур в Саянске уже заготовлены подиумы.

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