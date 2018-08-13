В Красноярском крае пройдет ежегодная сельскохозяйственная выставка

17 и 18 августа в Красноярском крае пройдут выставка достижений АПК и краевая сельскохозяйственная ярмарка. Программу проведения ежегодного краевого события окончательно утвердили власти региона.

По традиции мероприятие пройдет в течение двух дней. «День поля» развернется 17 августа на площадке учебно-опытного хозяйства «Миндерлинское» в поселке Борск Сухобузимского района. Краевая сельскохозяйственная ярмарка состоится 18 августа на ипподроме «Мустанг» в поселке Емельяново.

«День поля» стартует в 10:00 с пленарного совещания, посвященного перспективам развития растениеводства и новым технологиям в нем, уборочной кампании и другим профильным вопросам. Далее участники мероприятия познакомятся с научно-производственными опытами по сортовой агротехнике районированных на территории Красноярского края зерновых культур, а также сортов картофеля, кукурузы, многолетних трав.

«По традиции в этом году на территории учхоза “Миндерлинский” Красноярского аграрного университета были заложены опытные посевы сортов мягкой яровой пшеницы, сои, кукурузы и картофеля, которые планируются к внедрению в производство на территории края. Они выращены по различным технологиям, с применением широкого спектра средств защиты растений, удобрений и регуляторов роста. В рамках “Дня поля” мы ознакомимся с результатами исследований», — сообщил заместитель председателя правительства края — министр сельского хозяйства и торговли Леонид Шорохов.

Присутствующие поучаствуют в дегустации местных сортов картофеля и рапсового масла, а также в демонстрационном показе современных сельскохозяйственных машин отечественного и зарубежного производства. В этом году более 60 компаний презентуют свою кормозаготовительную, зерноуборочную, почвообрабатывающую и другую технику, необходимую для ведения сельского хозяйства. Итоги «Дня поля» подведут в 17:00.

Во второй день, 18 августа, гостей и жителей края ожидает яркий семейный праздник, который откроется в 11:00. На ипподроме «Мустанг» пройдет масштабная выставка сельскохозяйственных животных. Будут представлены романовские овцы и альпийские козы, кролики-гиганты, индюки, куры экзотических пород и другая декоративная птица. Эксперты, в числе которых научные сотрудники Всероссийских научно-исследовательских институтов животноводства, оценят породность сельхозживотных, проведут мастер-классы по стрижке овец, подковыванию лошадей, обработке копыт коз.

Среди событий этого дня также зрелищные соревнования команд сельских конников. Победителей заездов и скачек наградят ценными призами: трактором «Беларус», автомобилями УАЗ и денежными премиями. На ярмарке ремесленников ценители декоративно-прикладного искусства смогут приобрести изделия из бисера, бересты, также керамическую посуду и сувениры, кованые изделия и многое другое. На продажу выставят много фермерских продуктов.

Одним из значимых и красивых событий этого дня станет выставка-продажа продукции садоводов и огородников Красноярья.

«Участие в ней примут более 100 садоводов-любителей, представителей растениеводческих питомников и клубов цветоводов из различных районов края. Они представят саженцы, плодоовощную продукцию, домашние заготовки, а также оригинальные композиции из цветов и других природных материалов. Площадка станет местом общения и обмена опытом. Наши участники смогут посоревноваться в специализированном конкурсе “Во саду ли, в огороде” в четырех номинациях и выиграть ценные призы: бытовую и садовую технику», — сообщил Леонид Шорохов.