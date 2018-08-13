В Красноярском крае пройдет ежегодная сельскохозяйственная выставка
Мероприятие пройдет в течение двух дней.
Мероприятие пройдет в течение двух дней.
17 и 18 августа в Красноярском крае пройдут выставка достижений АПК и краевая сельскохозяйственная ярмарка. Программу проведения ежегодного краевого события окончательно утвердили власти региона.
По традиции мероприятие пройдет в течение двух дней. «День поля» развернется 17 августа на площадке
«По традиции в этом году на территории учхоза “Миндерлинский” Красноярского аграрного университета были заложены опытные посевы сортов мягкой яровой пшеницы, сои, кукурузы и картофеля, которые планируются к внедрению в производство на территории края. Они выращены по различным технологиям, с применением широкого спектра средств защиты растений, удобрений и регуляторов роста. В рамках “Дня поля” мы ознакомимся с результатами исследований», — сообщил заместитель председателя правительства края — министр сельского хозяйства и торговли Леонид Шорохов.
Присутствующие поучаствуют в дегустации местных сортов картофеля и рапсового масла, а также в демонстрационном показе современных сельскохозяйственных машин отечественного и зарубежного производства. В этом году более 60 компаний презентуют свою кормозаготовительную, зерноуборочную, почвообрабатывающую и другую технику, необходимую для ведения сельского хозяйства. Итоги «Дня поля» подведут в 17:00.
Среди событий этого дня также зрелищные соревнования команд сельских конников. Победителей заездов и скачек наградят ценными призами: трактором «Беларус», автомобилями УАЗ и денежными премиями. На ярмарке ремесленников ценители
«Участие в ней примут более 100
Мероприятия второго дня будут сопровождаться танцевальными и песенными выступлениями коллективов из сельских районов края, Красноярского аграрного университета. Свою творческую программу представит известная красноярская группа «Яхонт». Завершится праздник в 17:00.