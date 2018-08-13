Красноярцев предупредили об опасных пирожных из соцсетей
Кондитерские изделия с содержанием крема (торты, пирожные) являются одними из наиболее опасных продуктов питания. Поэтому их не советуют покупать в непроверенных местах.
Кондитерские изделия с содержанием крема (торты, пирожные) являются одними из наиболее опасных продуктов питания. Поэтому их не советуют покупать в непроверенных местах.
В Управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю рассказали о контроле за продажей хлебобулочных и кондитерских изделий, а также о том, какой опасности потребители подвергают себя, покупая их через интернет.
Всего в первом полугодии 2018 года после проверок из оборота изъяли 71 партию хлебобулочных и кондитерских изделий общим объемом 281,2 кг. Причиной стало отсутствие полной информации на маркировочном ярлыке, истекшие сроки годности, отсутствие документов, подтверждающих качество и безопасность.
Из кондитерских изделий наибольшую опасность представляют изделия с кремом (торты и пирожные). Они могут быть причиной возникновения различных инфекционных заболеваний, передающихся пищевым путем (дизентерия, сальмонеллез, гепатит А, ротовирусная инфекция, стафилококковая инфекция и другие). Поэтому их не советуют покупать в непроверенных местах, что в последнее время часто делают родители для проведения детских праздников.
«Приобретая у физических лиц в сети интернет, в том числе через социальные сети, кондитерские изделия с содержанием крема (торты, пирожные), изготовленные в домашних условиях, граждане подвергают опасности свою жизнь и здоровье. Кроме того, продукция непромышленного изготовления не содержит необходимой для потребителя информации о составе продукта, что может стать причиной возникновения аллергических реакций, а также сведений о дате изготовления, условиях хранения, сроке годности, пищевой ценности и т.д., что может стать причиной пищевых отравлений, которые особенно тяжело протекают у детей», — заявили в надзорном ведомстве.