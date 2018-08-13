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06:26 (мск), источник: Baikal-info.ru

Девять лесных пожаров потушили в Иркутской области

На землях лесного фонда в Иркутской области с 10 по 12 августа 2018 года потушили девять пожаров.

Источник: AP 2018

На землях лесного фонда в Иркутской области с 10 по 12 августа 2018 года потушили девять пожаров. Как сообщает пресс-служба правительства региона, общая их площадь составляла 327 га. Три возгорания ликвидировали в Усть-Илимском районе, по два — в Братском и Тайшетском районах, по одному — в Чунском и Катангском.

В локализованном состоянии на 13 августа перешло пять лесных пожаров на общей площади 216 га, из которых 196 га с лесом: два очага в Нижнеилимском районе, по одному — в Братском, Чунском и Усть-Кутском районах. Продолжают действовать шесть возгораний на 600 га: пять — в Усть-Илимском районе, один — в Чунском.

В ликвидации пожаров 12 августа участвовали 129 пожарных десантников, 50 сотрудников лесной охраны, 39 мобилизованных граждан и 45 единиц наземной техники. Два вертолета Ми-8 применяли для доставки сил и средств пожаротушения к местам действующих возгораний. Авиапатрулирование вели пять самолетов Ан-2 и шесть легкомоторных самолетов. Общий налет авиационной техники составил 52 часа 20 минут.

В зоне космомониторинга в Катангском районе находятся 20 лесных пожаров, возникших из-за гроз. Общая площадь этих очагов — 29 783 га. Один пожар в 22 км от населенного пункта Токма тушат 16 пожарных-десантников.

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