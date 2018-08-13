Граффити художника из Астаны признано одним из лучших в мире

«Одно из наших граффити фестиваля @urbanfestastana в инстаграмме одного из самых влиятельных изданий в мире о стрит-арте! @streetartnews», — написал Арман Турлубек.

Отметим, что «StreetArtNews» является популярным англоязычным онлайн-порталом о современном городском искусстве и специализируется на публикации лучших граффити со всего мира.

«Urban Art Astana» — первый фестиваль уличного искусства в Астане. Дмитрий Левочкин выбрал тематику, делая акцент на истории и традициях Казахстана. Художник создаёт авторские проекты в 3D с использованием оптической графики как фона, при этом сам центральный объект имитирует объёмную золотую или хромированную скульптуру, что привычно вписывается в городскую среду. В данном случае сюжетная линия была выбрана из образа Чингизида и рода Торе.