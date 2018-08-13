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07:38 (мск), источник: Kazinform

Граффити художника из Астаны признано одним из лучших в мире

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Граффити художника из Астаны Дмитрия Левочкина «Султандар» признано одним из лучших в мире. Этой приятной новостью поделился на своей страничке в Facebook аким района Сарыарка столицы Арман Турлубек, передает МИА «Казинформ».

«Одно из наших граффити фестиваля @urbanfestastana в инстаграмме одного из самых влиятельных изданий в мире о стрит-арте! @streetartnews», — написал Арман Турлубек.

Во время загрузки произошла ошибка.

Отметим, что «StreetArtNews» является популярным англоязычным онлайн-порталом о современном городском искусстве и специализируется на публикации лучших граффити со всего мира.

«Urban Art Astana» — первый фестиваль уличного искусства в Астане. Дмитрий Левочкин выбрал тематику, делая акцент на истории и традициях Казахстана. Художник создаёт авторские проекты в 3D с использованием оптической графики как фона, при этом сам центральный объект имитирует объёмную золотую или хромированную скульптуру, что привычно вписывается в городскую среду. В данном случае сюжетная линия была выбрана из образа Чингизида и рода Торе.

Реализация идеи Дмитрия Левочкина принадлежит Air_g_art.

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