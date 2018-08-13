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06:27 (мск), источник: Newslab.ru

За неделю клещи укусили только 15 красноярцев. В этом сезоне может обойтись без летальных исходов

В регионе продолжает снижаться активность клещей, но все же сохраняется опасность пострадать от этих паукообразных.

Источник: РИА "Новости"

В Красноярском крае продолжает снижаться активность клещей, но все же сохраняется опасность пострадать от этих паукообразных. С 3 по 9 августа в региона зарегистрировали 145 случаев присасывания клещей, из них 30 — среди детей.

В Красноярске за первую неделю августа за помощью к медикам с жалобами на присасывание клещей обратились только 15 человек, в том числе 4 ребенка. Они пострадали в окрестностях заповедника «Столбы» и возле Плодово-ягодной станции. При этом в начале и середине лета клещей также встречали в окрестностях поселков Удачный и Ветлужанка, на Николаевской сопке, в районе кладбища Бадалык, Академгородке.

Всего с начала сезона в крае зарегистрировано 14745 случаев присасывания клещей, в том числе 2795 случаев среди детей. В Красноярске — 4743 и 721 случаев соответственно. Как уточнили Newslab.ru в пресс-службе Роспотребнадзора, к 13 августа о случаях смерти от клещей пока неизвестно. В 2017 году от клещевого энцефалита в Красноярском крае умерли 7 человек.

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