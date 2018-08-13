За неделю клещи укусили только 15 красноярцев. В этом сезоне может обойтись без летальных исходов

Источник: РИА "Новости"

В Красноярском крае продолжает снижаться активность клещей, но все же сохраняется опасность пострадать от этих паукообразных. С 3 по 9 августа в региона зарегистрировали 145 случаев присасывания клещей, из них 30 — среди детей.

В Красноярске за первую неделю августа за помощью к медикам с жалобами на присасывание клещей обратились только 15 человек, в том числе 4 ребенка. Они пострадали в окрестностях заповедника «Столбы» и возле Плодово-ягодной станции. При этом в начале и середине лета клещей также встречали в окрестностях поселков Удачный и Ветлужанка, на Николаевской сопке, в районе кладбища Бадалык, Академгородке.