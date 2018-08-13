За неделю клещи укусили только 15 красноярцев. В этом сезоне может обойтись без летальных исходов
В регионе продолжает снижаться активность клещей, но все же сохраняется опасность пострадать от этих паукообразных.
В регионе продолжает снижаться активность клещей, но все же сохраняется опасность пострадать от этих паукообразных.
В Красноярском крае продолжает снижаться активность клещей, но все же сохраняется опасность пострадать от этих паукообразных. С 3 по 9 августа в региона зарегистрировали 145 случаев присасывания клещей, из них 30 — среди детей.
В Красноярске за первую неделю августа за помощью к медикам с жалобами на присасывание клещей обратились только 15 человек, в том числе 4 ребенка. Они пострадали в окрестностях заповедника «Столбы» и возле
Всего с начала сезона в крае зарегистрировано 14745 случаев присасывания клещей, в том числе 2795 случаев среди детей. В Красноярске — 4743 и 721 случаев соответственно. Как уточнили Newslab.ru в