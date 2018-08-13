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06:32 (мск), источник: Восток Медиа

Объекты Минного городка вернут в собственность Владивостока

Объекты Минного городка Владивостока перейдут в собственность городской администрации. Накануне мэр приморской столицы Виталий Веркеенко дал поручение специалистам профильных управлений мэрии города найти пути решения проблемы, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Источник: Восток Медиа

На территории парка Минного города расположены 16 объектов, многие из которых являются объектами Владивостокской крепости. Однако в реестре они числятся, как выставочный зал, кафе «Вишенка», бильярдная, кегельбан, кинотеатр «Буратино», дом игровых автоматов.

В пресс-службе администрации Владивостока уточнили, что 2003 году объекты сдали на реализацию инвестиционного проекта по их реконструкции. Однако 9/10 долей в праве на объекты зарегистрировали в собственность за третьими лицами, и только 1/10 доля в каждом из них осталась в муниципальной собственности.

Отметим, до 2013 года территория также не принадлежала городской администрации. Судебные тяжбы по этому вопросу между администрацией Владивостока и частными лицами длились с 2011 года. Последние, в свою очередь, пытались мошенническим путём оформить объект в свою собственность.

Ранее РИА «Восток-Медиа» неоднократно писало об упадке парка Минного городка. В прошлом администрация не раз предлагала проекты по реконструкции парковой зоны. Однако лишь после проверки властями скверов и составления актуального реестра зелёных зон в отношении городка начались подвижки. Так, в апреле 2017 года сообщалось, что японская сторона всё же возьмётся за благоустройство 40-гектарной лесопарковой зоны. За полгода до этого городские депутаты также заявляли, что судьбы парка «решена окончательно». Однако спустя больше года территория парка по-прежнему остаётся неблагоустроенной.

Глава города Виталий Веркеенко также сообщил, что в парке Минного городка во Владивостоке может появиться Lotte World. Эту идею он обсудил с делегацией отельеров и бизнесменов Республики Корея, которую возглавил генеральный директор «Лотте» Отель Владивосток Син Ин Хёп.

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