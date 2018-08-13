Объекты Минного городка вернут в собственность Владивостока

В пресс-службе администрации Владивостока уточнили, что 2003 году объекты сдали на реализацию инвестиционного проекта по их реконструкции. Однако 9/10 долей в праве на объекты зарегистрировали в собственность за третьими лицами, и только 1/10 доля в каждом из них осталась в муниципальной собственности.

Отметим, до 2013 года территория также не принадлежала городской администрации. Судебные тяжбы по этому вопросу между администрацией Владивостока и частными лицами длились с 2011 года. Последние, в свою очередь, пытались мошенническим путём оформить объект в свою собственность.