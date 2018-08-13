Четверо кузбассовцев терпят бедствие в горах Алтая

По информации регионального ГУ МЧС РФ, мужчины выходят на связь каждые три часа. Сигнал о бедствии поступил из Усть-Коксинского района Республики Алтай. На месте стоянки туристической группы резко испортилась погода, начался дождь, переходящий в снег, сильным ветром унесло палатку, снаряжение. Мужчины оказались заблокированы на вершине Ак-Кем на высоте 4 100 м, самостоятельно спуститься с горы у них возможности нет.

Из-за погода спасатели не могут добраться до группы. Пешком путь займет не менее 3 суток, но из-за обледенения скальной породы и сильного ветра это невозможно. Вертолет из-за непогоды также не может эвакуировать кузбассовцев.