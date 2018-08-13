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06:27 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Четверо кузбассовцев терпят бедствие в горах Алтая

По последней инфомрации, травм у мужчин нет.

Четверо туристов из Кемеровской области терпят бедствие в алтайских горах.

По информации регионального ГУ МЧС РФ, мужчины выходят на связь каждые три часа. Сигнал о бедствии поступил из Усть-Коксинского района Республики Алтай. На месте стоянки туристической группы резко испортилась погода, начался дождь, переходящий в снег, сильным ветром унесло палатку, снаряжение. Мужчины оказались заблокированы на вершине Ак-Кем на высоте 4 100 м, самостоятельно спуститься с горы у них возможности нет.

Из-за погода спасатели не могут добраться до группы. Пешком путь займет не менее 3 суток, но из-за обледенения скальной породы и сильного ветра это невозможно. Вертолет из-за непогоды также не может эвакуировать кузбассовцев.

В региональном ГУ МЧС было принято решение перебазировать вертолет МИ-8 в Кемерово, чтобы как можно более оперативно вылететь к терпящим бедствие при нормализации погодных условий. Как отметил начальник Алтайского поисково-спасательного отряда МЧС России Владимир Овсиенко, туристы выходят на связь каждые три часа. У них есть запас продуктов и газа, которым они топят лед. Он также сообщил, что туристы опытные, трезво оценивают ситуацию, в которой оказались, и предпринимают все усилия, чтобы продержаться до прибытия помощи.

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