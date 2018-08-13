В Хабаровском крае повеет осенью
Неделя в регионе обещает быть сухой и прохладной.
Неделя в регионе обещает быть сухой и прохладной.
Погода в Хабаровском крае всё больше переходит на осенний лад. Об этом корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» сообщили в региональном гидрометцентре.
— Эту неделю мы ожидаем относительно без осадков. Лишь 15 и 16 августа возможны локальные ливни с грозами, — объяснила начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды Хабаровского гидрометцентра Галина Брынцева. — Температурный фон при северном ветре с постепенным переходом на
Синоптики отмечают, что начало августа выдалось очень сухим. В регионе выпало меньше половины нормы осадков. Однако аномалией это не считается. По данным наблюдений за погодой с 2000 года, в регионе было лишь 7 мокрых августа, когда осадков выпадало намного больше нормы. Сухая погода благоприятно сказалась на прохождении паводка на Амуре. Уровень воды у Хабаровска составляет 443 см и продолжит падать.