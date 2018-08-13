В Хабаровском крае повеет осенью

Погода в Хабаровском крае всё больше переходит на осенний лад. Об этом корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» сообщили в региональном гидрометцентре.

— Эту неделю мы ожидаем относительно без осадков. Лишь 15 и 16 августа возможны локальные ливни с грозами, — объяснила начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды Хабаровского гидрометцентра Галина Брынцева. — Температурный фон при северном ветре с постепенным переходом на юго-западный в большинстве районов края сохранится на уровне +8 +13 по ночам и +18 +23 градусов днём. К нам пришёл более холодный воздух, по сути, погода перестраивается на осень.