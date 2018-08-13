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06:43 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровском крае повеет осенью

Неделя в регионе обещает быть сухой и прохладной.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +24° 89% 761 мм рт. ст. 2 м/с

Погода в Хабаровском крае всё больше переходит на осенний лад. Об этом корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» сообщили в региональном гидрометцентре.

 — Эту неделю мы ожидаем относительно без осадков. Лишь 15 и 16 августа возможны локальные ливни с грозами, — объяснила начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды Хабаровского гидрометцентра Галина Брынцева. — Температурный фон при северном ветре с постепенным переходом на юго-западный в большинстве районов края сохранится на уровне +8 +13 по ночам и +18 +23 градусов днём. К нам пришёл более холодный воздух, по сути, погода перестраивается на осень.

Синоптики отмечают, что начало августа выдалось очень сухим. В регионе выпало меньше половины нормы осадков. Однако аномалией это не считается. По данным наблюдений за погодой с 2000 года, в регионе было лишь 7 мокрых августа, когда осадков выпадало намного больше нормы. Сухая погода благоприятно сказалась на прохождении паводка на Амуре. Уровень воды у Хабаровска составляет 443 см и продолжит падать.

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