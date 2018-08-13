В Ташкенте введут особый скоростной режим: водителей заставят снижать скорость перед пешеходками до 30 км/час

Об этом стало известно по итогам встречи представителей столичной администрации, УБДД ГУВД Ташкента и Департамента по установке и эксплуатации системы управления дорожным движением Ташкента.

Программа предусматривает:

1. Снижение скорости движения автомобилей перед наземными пешеходными переходами у социальных объектов (школы, дошкольные образовательные учреждения, институты, поликлиники, больницы) и мест массового скопления людей (парки, торгово-развлекательные центры, рынки, театры, стадионы, концертные залы, мечети, церкви, места проведения свадебных торжеств, бизнес центров, супермаркетов).

— до 50 км/час при наличии 3 и более полос для движения каждой из сторон;.

— до 30 км/час при наличии 1 или 2 полос для движения каждой из сторон;.

2. Инвентаризацию наличия и соответствия ГОСТу 23457−86 дорожных знаков у всех социальных объектов. После проведения инвентаризации выдача предписаний ГУП «Yo’l xarakatini boshqarishning texnik vositalarini o’rnatish va foydalanish departamenti» об устранении недостатков.

3. Обязательное наличие светофорного объекта на всех наземных пешеходных переходах с количеством полос более 2 для каждого из сторон движения.

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4. Изучение заборов, установленные посередине проезжей части разделяющих транспортные потоки на наличие ограничения видимости перед пешеходными переходами, на разворотах, а также на пересечениях улиц. Внесение конкретных предложений по демонтажу или понижению высоты заборов на проблемных участках.

5. Провести инвентаризацию всех надземных и подземных пешеходных переходов на наличие эскалаторов, лифтов и пандусов. Учесть то, что наличие на всех надземных пешеходных переходах эскалаторов, пандусов или лифта (для лиц с ограниченными физическими возможностями), на всех подземных переходах пандуса для лиц с ограниченными возможностями является обязательным требованием.

6. Поэтапная замена всех пешеходных светофорных объектов на светофоры с таймером обратного отсчета оставшегося времени.

7. Установка «Предварительных указателей направления» перед всеми тоннелями, мостами, путепроводами, эстакадами, а также перед круговым движением.

8. Увеличить пропаганду соблюдения ПДД через СМИ и пустующие рекламные конструкции.

9. Оборудование перекрестков с интенсивным движением и дорог с тремя и более полосами движения знаками и дорожной разметкой, предусматривающими беспрепятственное выполнение поворота направо из крайней правой полосы в 2 этапа.

— 1 этап оборудование всех перекрестков с интенсивным движением и дорог с тремя и более полосами движения на которых отсутствуют наземные пешеходных переходы.

— 2 этап оборудование всех оставшихся перекрестков с интенсивным движением и дорог с тремя и более полосами.