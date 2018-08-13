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07:41 (мск), источник: РИА Новости

На ВЭФ установят аквариум с красными, желтыми и синими обитателями моря

ВЛАДИВОСТОК, 13 авг — РИА Новости. Приморский океанариум на выставке «Улица Дальнего Востока» в рамках Восточного экономического форума установит аквариум с красными, желтыми и синими обитателями, сообщает пресс-служба учреждения.

Источник: РИА Новости

По данным океанариума, в аквариуме, который будет установлен в экспозиции Приморского края, «можно будет увидеть таких обитателей моря, как актинии, гребешок, восьмилинейный терпуг, кукумария японская, камбала и многие другие».

По словам начальника отдела содержания гидробионтов Дальневосточных морей Виктория Белоцерковец, всего в аквариуме будут находиться более 20 видов рыб и беспозвоночных. Биологи океанариума ответят на все вопросы о животных, также в экспозиции можно будет совершить виртуальную экскурсию по океанариуму и посмотреть видео из жизни морских обитателей.

«Считается, что в Японском море мало красок, но это далеко не так — асцидии, актинии и морские звезды добавят красные, желтые и синие акценты в экспозицию Приморского океанариума», — сообщили в океанариуме.

Четвертый Восточный экономический форум пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11—13 сентября.

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