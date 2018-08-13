На ВЭФ установят аквариум с красными, желтыми и синими обитателями моря

Источник: РИА Новости

По данным океанариума, в аквариуме, который будет установлен в экспозиции Приморского края, «можно будет увидеть таких обитателей моря, как актинии, гребешок, восьмилинейный терпуг, кукумария японская, камбала и многие другие».

По словам начальника отдела содержания гидробионтов Дальневосточных морей Виктория Белоцерковец, всего в аквариуме будут находиться более 20 видов рыб и беспозвоночных. Биологи океанариума ответят на все вопросы о животных, также в экспозиции можно будет совершить виртуальную экскурсию по океанариуму и посмотреть видео из жизни морских обитателей.

«Считается, что в Японском море мало красок, но это далеко не так — асцидии, актинии и морские звезды добавят красные, желтые и синие акценты в экспозицию Приморского океанариума», — сообщили в океанариуме.