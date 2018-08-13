Яйца, гречка и говядина подешевели в Иркутской области
Приангарье на втором месте по наименьшему индексу цен на продукты.
Приангарье на втором месте по наименьшему индексу цен на продукты.
Иркутская область заняла второе место среди регионов Сибири по наименьшему индексу цен на продукты. Так, с начала года (июля 2018 года к декабрю 2017 года) тем проста цен составил 100,7%, сообщает 10 августа
Кроме того, цены на продукты в июле снизились в среднем на 0,1%. Подешевели свежая белокочанная капуста, куриные яйца, гречневая крупа, соль, мороженная неразделанная рыба, питьевое молоко 2,5−3,2% жирности, подсолнечное масло, вермишель, говядина (кроме бескостного мяса), шлифованный рис, чай черный байховый.