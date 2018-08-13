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07:39 (мск), источник: АиФ Иркутск

Яйца, гречка и говядина подешевели в Иркутской области

Приангарье на втором месте по наименьшему индексу цен на продукты.

Источник: РИА "Новости"

Иркутская область заняла второе место среди регионов Сибири по наименьшему индексу цен на продукты. Так, с начала года (июля 2018 года к декабрю 2017 года) тем проста цен составил 100,7%, сообщает 10 августа пресс-служба правительства Иркутской области. В тио время как в среднем по Сибири этот показатель составлял 101,3%, а по России — 101,8%.

Кроме того, цены на продукты в июле снизились в среднем на 0,1%. Подешевели свежая белокочанная капуста, куриные яйца, гречневая крупа, соль, мороженная неразделанная рыба, питьевое молоко 2,5−3,2% жирности, подсолнечное масло, вермишель, говядина (кроме бескостного мяса), шлифованный рис, чай черный байховый.

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