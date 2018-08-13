Яйца, гречка и говядина подешевели в Иркутской области

Иркутская область заняла второе место среди регионов Сибири по наименьшему индексу цен на продукты. Так, с начала года (июля 2018 года к декабрю 2017 года) тем проста цен составил 100,7%, сообщает 10 августа пресс-служба правительства Иркутской области. В тио время как в среднем по Сибири этот показатель составлял 101,3%, а по России — 101,8%.