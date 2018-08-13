Дополнительные рейсы летают из Владивостока в Москву

Источник: ДЕЙТА

Авиарейсы из московского аэропорта Домодедово во Владивосток будут выполняться дважды в неделю в период с 10 августа по 15 сентября на самолете Boeing-777.

В настоящее время прямые рейсы из Владивостока в Москву рейсы выполняют авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» (входит в группу «Аэрофлот»).

Маршрут «Владивосток-Москва» является самым популярным среди всех направлений аэропорта Владивосток. В первом полугодии 2018 года на этом направлении было обслужено более 270 тыс. пассажиров.