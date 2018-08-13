Иркутская область, НИА-Байкал — Система «безопасного города» появится в нескольких муниципалитетах Иркутской области. Об этом сообщил советник генерального директора Госкорпорации «Ростех» Сергей Сокол в рамках поездки в Усть-Кутский и Жигаловский районы. Он отметил, что концерн «Автоматика» и Национальный центр информатизации (НЦИ), входящие в Ростех, в течение 2018 года поэтапно внедрят программно-аппаратный комплекс в Иркутске, Братске, Ангарске, Киренске, Тайшете, Братском и Киренском районах. Бюджет проекта составит более 1 млрд рублей.