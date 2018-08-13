Система «безопасного города» появится в нескольких муниципалитетах Иркутской области
Иркутская область,
Иркутская область,
По словам Сергея Сокола, функционал комплекса позволит объединить в центре оперативного реагирования информацию, поступающую от систем видеонаблюдения, фотовидеофиксации нарушений ПДД, в результате мониторинга окружающей среды, что будет способствовать улучшению координации работы госорганов и служб, ответственных за обеспечение общественной безопасности и правопорядка.
«В населенных пунктах Иркутской области нужно повышать уровень общественной безопасности и улучшать качество управления службами. Территории должны развиваться в интересах жителей. Мы должны постепенно преобразить наши большие и малые города, обустроить инфраструктуру сельских территорий. Для этого надо использовать потенциал передовых технологий. Цель у всех перемен, безусловно, одна — обеспечить комфорт людям», — заявил Сергей Сокол.
Внедрение систем обеспечит оперативное реагирование на угрозы, будет способствовать предупреждению террористических актов, сократит срок розыска угнанных автомобилей, а также позволит обнаруживать лесные пожары на самых ранних этапах.