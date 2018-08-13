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11:42 (мск), источник: НИА Иркутск

Система «безопасного города» появится в нескольких муниципалитетах Иркутской области

Иркутская область, НИА-Байкал — Система «безопасного города» появится в нескольких муниципалитетах Иркутской области. Об этом сообщил советник генерального директора Госкорпорации «Ростех» Сергей Сокол в рамках поездки в Усть-Кутский и Жигаловский районы. Он отметил, что концерн «Автоматика» и Национальный центр информатизации (НЦИ), входящие в Ростех, в течение 2018 года поэтапно внедрят программно-аппаратный комплекс в Иркутске, Братске, Ангарске, Киренске, Тайшете, Братском и Киренском районах. Бюджет проекта составит более 1 млрд рублей.

Источник: Reuters

По словам Сергея Сокола, функционал комплекса позволит объединить в центре оперативного реагирования информацию, поступающую от систем видеонаблюдения, фотовидеофиксации нарушений ПДД, в результате мониторинга окружающей среды, что будет способствовать улучшению координации работы госорганов и служб, ответственных за обеспечение общественной безопасности и правопорядка.

«В населенных пунктах Иркутской области нужно повышать уровень общественной безопасности и улучшать качество управления службами. Территории должны развиваться в интересах жителей. Мы должны постепенно преобразить наши большие и малые города, обустроить инфраструктуру сельских территорий. Для этого надо использовать потенциал передовых технологий. Цель у всех перемен, безусловно, одна — обеспечить комфорт людям», — заявил Сергей Сокол.

Внедрение систем обеспечит оперативное реагирование на угрозы, будет способствовать предупреждению террористических актов, сократит срок розыска угнанных автомобилей, а также позволит обнаруживать лесные пожары на самых ранних этапах.

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