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07:57 (мск), источник: ТАСС

РБК: Минкультуры предложило правительству изменить устав Фонда кино

По данным издания, главное изменение касается механизмов утверждения главы фонда и контроля по расходованию госсредств.

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Министерство культуры направило в правительство свои предложения по изменению устава Фонда кино. Об этом сообщает РБК со ссылкой на члена попечительского совета фонда и источники в правительстве.

По данным издания, ключевое изменение касается механизмов утверждения главы фонда и контроля по расходованию государственных средств.

Минкультуры предлагает, чтобы руководитель Фонда кино назначался правительством по представлению ведомства. Кроме того, министерство рассчитывает получить контроль за расходованием бюджетных средств.

По информации собеседника РБК, правительство еще не приняло окончательного решения об инициативах, предложенных ведомством.

В Фонде кино РБК сообщили, что помимо существующего высшего коллегиального органа организации планируется создать новый попечительский совет с контрольно-надзорными функциями, который будет определять стратегические задачи. Механизм формирования советов еще не определен окончательно, отмечает издание. По его данным, согласно действующему уставу организации, который был утвержден в 2009 году, полномочия по назначению руководителя фонда, расходованию бюджетных средств и разработке предложений по внесению изменений в устав находятся в компетенции самого фонда.

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