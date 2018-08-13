РБК: Минкультуры предложило правительству изменить устав Фонда кино

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Министерство культуры направило в правительство свои предложения по изменению устава Фонда кино. Об этом сообщает РБК со ссылкой на члена попечительского совета фонда и источники в правительстве.

По данным издания, ключевое изменение касается механизмов утверждения главы фонда и контроля по расходованию государственных средств.

Минкультуры предлагает, чтобы руководитель Фонда кино назначался правительством по представлению ведомства. Кроме того, министерство рассчитывает получить контроль за расходованием бюджетных средств.

По информации собеседника РБК, правительство еще не приняло окончательного решения об инициативах, предложенных ведомством.