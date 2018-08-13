РБК: Минкультуры предложило правительству изменить устав Фонда кино
По данным издания, главное изменение касается механизмов утверждения главы фонда и контроля по расходованию госсредств.
По данным издания, главное изменение касается механизмов утверждения главы фонда и контроля по расходованию госсредств.
МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Министерство культуры направило в правительство свои предложения по изменению устава Фонда кино. Об этом сообщает РБК со ссылкой на члена попечительского совета фонда и источники в правительстве.
По данным издания, ключевое изменение касается механизмов утверждения главы фонда и контроля по расходованию государственных средств.
По информации собеседника РБК, правительство еще не приняло окончательного решения об инициативах, предложенных ведомством.
В Фонде кино РБК сообщили, что помимо существующего высшего коллегиального органа организации планируется создать новый попечительский совет с