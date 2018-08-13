В США сравнили американского и советского Винни-Пуха
Обозреватель издания The Daily Beast Наталья Винкельман сравнила персонажа советского мультфильма «Приключения Винни-Пуха» с его американской версией.
Обозреватель издания The Daily Beast Наталья Винкельман сравнила персонажа советского мультфильма «Приключения Винни-Пуха» с его американской версией.
Обозреватель издания The Daily Beast Наталья Винкельман сравнила персонажа советского мультфильма «Приключения Винни-Пуха» с его американской версией. По ее мнению, советский медведь более простой, странный и смешной.
Она отмечает, что американский Винни выглядит как взрослый медведь с выпирающим животом, а советский больше похож на персонажа детской сказки — он коричневый, округлый, и у него широко открыты глаза.
По мнению обозревателя,
Наталья Винкельман пишет, что забавный советский мультфильм незаслуженно почти неизвестен на Западе. Журналист считает, что он должен стать культовым.