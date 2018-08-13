Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На похоронах убитого дочерьми Хачатуряна возник новый конфликт
Обрызгал пешехода из лужи: что может грозить водителю
Орбакайте показала трогательный снимок 6-летней дочери
Конец кругосветке: туристку убили в первой же стране
Как над ними и другими звездами издевались в детстве
Принципиальная, талантливая, несчастная12 фактов о Уитни Хьюстон
Дочка экс-мужа Бузовой умилила Сеть (фото)
Нюша активно занимается спортом перед родами
Неузнаваемая Анна Михалкова на съемках первого фильма сестры
Умер Дмитрий Брусникин
Петросян выждал сутки и нанес ответный удар по Степаненко - СМИ
Стилиста Лисовца экстренно отправили в "Склиф"
91-летняя Джина Лоллобриджида затмила 45-летнюю Хайди Клум
Борис Гребенщиков вступился за Монеточку
Любовница обратилась к публике после видео с мужем Лорак - СМИ
2 месяца лечился: СМИ о причине смерти Брусникина
Россиянам запретили держать дома больше двух кошек
Волочкову удивили счета за услуги ЖКХ
Фоторепортажи
15Лазерные снимки раскрывают ужасы Первой мировой войны
1790 лет со дня рождения Стэнли Кубрика
07:30 (мск), источник: АиФ Уфа

Синоптики Башкирии сообщили о погоде на 13—15 августа

В республике ожидается тёплая, местами дождливая погода.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +24° 89% 761 мм рт. ст. 0 м/с
Источник: Reuters

По данным Башгидромета, с 13 по 15 августа в республике ожидается тёплая, местами дождливая погода.

Сегодня, 13 августа, прогнозируются локальные небольшие дожди, гроза. Ветер будет юго-западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью составит +12,+17°, по северо-востоку до +7°. Днём столбик термометра поднимется до +24,+29°.

Во вторник, 14 августа, характер погоды значительно не изменится.

В среду, 15 августа, ночью и днём ожидаются локальные дожди, гроза. Ветер сменит направление на северо-запад. Ночью прохладно +10,+15°, днем потеплеет до +21,+26°.

Все новости региона
Как самой сделать профессиональный макияж
Россия ответила на обвинения в ситуации вокруг Шарлотсвилля
Экс-ведущий «Взгляда» назвал заказчика убийства Листьева
И тебя вылечим. 20 признаков того, что вам пора к психотерапевту
В Сети высмеяли Лайму Вайкуле за ее слова про Крым
Назван лучший завтрак для борьбы со стрессом
Установившие мангал на Медном всаднике вандалы задержаны
Американский эсминец зашел в Черное море
Спорт
Это будет сезон Дембеле. «Барселона» выиграла Суперкубок Испании Французский нападающий забил великолепный мяч, ставший победным, а тер Штеген взял пенальти за минуту до финального свистка
Hi-Tech
Появилось пугающее фото Земли из космоса Печальное зрелище
Авто
Знаменитую пробку по дороге на юг сняли с коптера (видео) Участок «с. Лосево — г. Павловск» является самым узким на федеральной трассе М-4 «Дон», поэтому именно здесь автомобилистов ждут самые большие пробки – до 30 км
Кино
Неузнаваемая Анна Михалкова на съемках первого фильма сестры Смотрите кадры и эксклюзивные фото со съемок дебютной режиссерской работы Надежды Михалковой
Недвижимость
Россиянам запретили держать дома больше двух кошек
Тест: что вы знаете о самой страшной больнице Москвы?
Пожар уничтожил знаменитую старинную церковь в Карелии (фото и видео)
Стало известно, как Степаненко и Петросян будут делить имущество
Леди
В моду вошли бандалетки: как это носить (фото) Мы собрали 7 лайфхаков, которые могут облегчить жизнь девушкам размера плюс-сайз.
Дети
Дочка экс-мужа Бузовой умилила Сеть (фото) Фото получилось очень нежным.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь