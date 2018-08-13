Синоптики Башкирии сообщили о погоде на 13—15 августа
В республике ожидается тёплая, местами дождливая погода.
В республике ожидается тёплая, местами дождливая погода.
По данным Башгидромета, с 13 по 15 августа в республике ожидается тёплая, местами дождливая погода.
Сегодня, 13 августа, прогнозируются локальные небольшие дожди, гроза. Ветер будет
Во вторник, 14 августа, характер погоды значительно не изменится.
В среду, 15 августа, ночью и днём ожидаются локальные дожди, гроза. Ветер сменит направление на