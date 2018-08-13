Синоптики Башкирии сообщили о погоде на 13—15 августа

Источник: Reuters

По данным Башгидромета, с 13 по 15 августа в республике ожидается тёплая, местами дождливая погода.

Сегодня, 13 августа, прогнозируются локальные небольшие дожди, гроза. Ветер будет юго-западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью составит +12,+17°, по северо-востоку до +7°. Днём столбик термометра поднимется до +24,+29°.

Во вторник, 14 августа, характер погоды значительно не изменится.