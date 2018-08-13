Киноавгуст: в каких парках пройдут бесплатные показы фильмов

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В 14 парках Департамента культуры Москвы до конца августа будут идти бесплатные показы в летних кинотеатрах. Посмотреть фильмы на больших экранах могут все желающие.

«Август станет месяцем кино в парках Москвы. В последний месяц лета на зеленых территориях запланированы сотни разных кинопоказов. Это и фестивальные работы начинающих кинорежиссеров, и новинки проката, а также советское кино, фильмы в стиле арт-хаус и детские мульфильмы», — рассказали в пресс-службе Мосгорпарка.

Например, 17 августа в саду имени Баумана пройдет фестиваль молодого кино «Новый урожай». Показы начнутся в 19:00 и продолжатся до 22:00 на сцене «Ракушка». В программе восемь короткометражных картин, в том числе фильм-участник «Кинотавра» — «Шесть два восемь» (2018), а также киноленты «Баграм» (2016) и «Пассажир» (2017). После кинопоказов со зрителями пообщаются режиссеры и участники съемочных команд. Они расскажут о своих фильмах и ответят на вопросы горожан.

На следующий день, в 20:30 18 августа в саду имени Баумана покажут российскую комедию 2018 года «Я худею» с Александрой Бортич, Ириной Горбачевой и Евгением Куликом в главных ролях. Вход на киносеанс свободный, без предварительной регистрации.

А в парке «Красная Пресня» 25 августа в 21:00 бесплатно можно будет посмотреть на большом экране фильм «Большой» (2016). Это завершающий показ из цикла «Киносуббот», которые этим летом в рамках фестиваля «Московское кино» проводит Мосгорпарк. После просмотра зрители смогут пообщаться с режиссером картины Валерием Тодоровским.

Кроме того, в парках «Ангарские пруды» и «Садовники», усадьбе Алтуфьево, парке «Радуга», парке Олимпийской деревни, усадьбе «Воронцово», а также в парке Победы на Поклонной горе и в Измайловском парке в рамках фестиваля «Московское кино» пройдут показы городской сети «Москино».

Они запланированы на специальных площадках. Всего до 9 сентября горожане смогут посмотреть более 150 картин и мультфильмов.

Летние кинотеатры открыты для посещений со среды по воскресенье, в будние дни с 11:00 до 20:00, по выходным — с 10:00 до 22:00. В каждом кинозале предусмотрено 200 посадочных мест, однако кино можно посмотреть и расположившись на газоне или прихватив с собой стул. В день каждый из летних кинотеатров городской сети показывает до десяти фильмов.

Так, в усадьбе Алтуфьево 16 августа в 20:30 будут демонстрировать чешско-американскую мелодраму «Серена» (2014). В главных ролях в ней сыграли американские актеры Брэдли Купер и Дженнифер Лоуренс. А 19 августа в 13:50 здесь покажут британскую комедию «Приключения Паддингтона» (2015). Это история про воспитанного медведя, который жил в Перу, однако по стечению обстоятельств был вынужден перебраться в Лондон.

Подробное расписание сеансов и адреса площадок можно найти на сайте проекта.

В парке Победы на Поклонной горе с 24 по 27 августа также будут транслировать фильмы на широком экране. В рамках фестиваля «Будем жить!» здесь можно увидеть работы молодых кинематографистов.

«Этот фестиваль проводится уже много лет, и парк Победы в этом году станет одной из площадок. Так, 24 августа в 20:30 здесь состоится церемония открытия фестиваля, а с 22:00 начнутся показы короткометражного кино. Участникам фестиваля покажут работы Алексея Харитонова “Взятка”, Дарьи Чаруши “Хороший день” и картину “Пассажир” Максима Иванова», — отметили в пресс-службе Мосгорпарка.

На второй фестивальный день, 25 августа, в парке пройдет встреча с режиссером-мультипликатором Иваном Максимовым (начало в 16:00). А 26 августа в 20:00 здесь начнется «Ночь короткого метра». Подробная программа фестиваля представлена здесь.

Посмотреть кино на свежем воздухе этим летом можно также в Перовском, Бабушкинском, Таганском парках и в парке «Кузьминки». Например, в Перовском парке еженедельно по пятницам и субботам в 20:00 показывают мультфильмы, а в 20:30 начинается двухчасовой кинопоказ.