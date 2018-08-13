Киноавгуст: в каких парках пройдут бесплатные показы фильмов
На больших экранах летних кинотеатров можно будет посмотреть фестивальные работы начинающих кинорежиссеров, новинки проката, а также советское кино, артхаусные фильмы и детские мультики.
На больших экранах летних кинотеатров можно будет посмотреть фестивальные работы начинающих кинорежиссеров, новинки проката, а также советское кино, артхаусные фильмы и детские мультики.
В 14 парках Департамента культуры Москвы до конца августа будут идти бесплатные показы в летних кинотеатрах. Посмотреть фильмы на больших экранах могут все желающие.
«Август станет месяцем кино в парках Москвы. В последний месяц лета на зеленых территориях запланированы сотни разных кинопоказов. Это и фестивальные работы начинающих кинорежиссеров, и новинки проката, а также советское кино, фильмы в стиле
Например, 17 августа в саду имени Баумана пройдет фестиваль молодого кино «Новый урожай». Показы начнутся в 19:00 и продолжатся до 22:00 на сцене «Ракушка». В программе восемь короткометражных картин, в том числе
На следующий день, в 20:30 18 августа в саду имени Баумана покажут российскую комедию 2018 года «Я худею» с Александрой Бортич, Ириной Горбачевой и Евгением Куликом в главных ролях. Вход на киносеанс свободный, без предварительной регистрации.
А в парке «Красная Пресня» 25 августа в 21:00 бесплатно можно будет посмотреть на большом экране фильм «Большой» (2016). Это завершающий показ из цикла «Киносуббот», которые этим летом в рамках фестиваля «Московское кино» проводит Мосгорпарк. После просмотра зрители смогут пообщаться с режиссером картины Валерием Тодоровским.
Кроме того, в парках «Ангарские пруды» и «Садовники», усадьбе Алтуфьево, парке «Радуга», парке Олимпийской деревни, усадьбе «Воронцово», а также в парке Победы на Поклонной горе и в Измайловском парке в рамках фестиваля «Московское кино» пройдут показы городской сети «Москино».
Летние кинотеатры открыты для посещений со среды по воскресенье, в будние дни с 11:00 до 20:00, по выходным — с 10:00 до 22:00. В каждом кинозале предусмотрено 200 посадочных мест, однако кино можно посмотреть и расположившись на газоне или прихватив с собой стул. В день каждый из летних кинотеатров городской сети показывает до десяти фильмов.
Так, в усадьбе Алтуфьево 16 августа в 20:30 будут демонстрировать
Подробное расписание сеансов и адреса площадок можно найти на сайте проекта.
В парке Победы на Поклонной горе с 24 по 27 августа также будут транслировать фильмы на широком экране. В рамках фестиваля «Будем жить!» здесь можно увидеть работы молодых кинематографистов.
«Этот фестиваль проводится уже много лет, и парк Победы в этом году станет одной из площадок. Так, 24 августа в 20:30 здесь состоится церемония открытия фестиваля, а с 22:00 начнутся показы короткометражного кино. Участникам фестиваля покажут работы Алексея Харитонова “Взятка”, Дарьи Чаруши “Хороший день” и картину “Пассажир” Максима Иванова», — отметили в
На второй фестивальный день, 25 августа, в парке пройдет встреча с
Посмотреть кино на свежем воздухе этим летом можно также в Перовском, Бабушкинском, Таганском парках и в парке «Кузьминки». Например, в Перовском парке еженедельно по пятницам и субботам в 20:00 показывают мультфильмы, а в 20:30 начинается двухчасовой кинопоказ.
В Таганском парке весь август зрителей знакомят с классикой советского кино. Так, 14 августа здесь можно будет посмотреть «Сердца четырех» (1941), 16 августа — «Золушку» (1947), 21 августа — «Частную жизнь Петра Виноградова» (1934), 23 августа — «Гибель сенсации» (1935), 28 августа — «Подкидыша» (1939), а 30 августа — «Случайную встречу» (1936). Вход на все сеансы бесплатный, расписание и репертуар можно найти на сайтах парков.