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07:48 (мск), источник: АиФ Иркутск

На 2,4% упала зарплата в июне в Иркутской области по сравнению с маем

Однако по сравнению с прошлым годом она выросла на 8,8%.

Источник: Reuters

Средняя заработная плата в Иркутской области в июне 2018 года составила 43 641 рубль. По сравнению с маем она снизилась на 2,4%, но по сравнению с этим же периодом прошлого года выросла на 8,8%, сообщила 10 августа Иркутскстат.

В России зарплата в мае 44 076 рублей, а в Иркутской области она была на 659 рублей выше российского уровня.

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