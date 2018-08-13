На 2,4% упала зарплата в июне в Иркутской области по сравнению с маем
Однако по сравнению с прошлым годом она выросла на 8,8%.
Однако по сравнению с прошлым годом она выросла на 8,8%.
Средняя заработная плата в Иркутской области в июне 2018 года составила 43 641 рубль. По сравнению с маем она снизилась на 2,4%, но по сравнению с этим же периодом прошлого года выросла на 8,8%, сообщила 10 августа Иркутскстат.
В России зарплата в мае 44 076 рублей, а в Иркутской области она была на 659 рублей выше российского уровня.