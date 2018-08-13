В Екатеринбург вернутся жара и грозы

Источник: AP 2018

На Урал снова возвращается по-настоящему теплая, летняя погода. На этой неделе в Екатеринбурге воздух прогреется до +28 градусов. Правда, снова не обойдется без дождей и гроз.

В понедельник, 13 августа, днем столбики термометров покажут +28 градусов, будет переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду.

Во вторник, 14 августа, днем температура воздуха существенно не изменится — +25, ночью будет — +16. Вероятны дожди и грозы. Ветер восточный 3 метра в секунду.

В среду, 14 августа, днем немного похолодает — до +23 градусов, ночью — до +15. Осадков в этот день не ожидается. Ветер восточный 3 метра в секунду.

— Средняя температура воздуха в августе в Екатеринбурге составила 17,6 градуса — вплоть до десятых это соответствует климатической норме, — рассказали в Уралгидрометцентре. — А в вот осадков в городе выпало значительно больше обычного — 66 миллиметров или 90% от месячных показателей.