На 120 тысяч выросло число пенсионеров в Новосибирской области

Источник: VN.ru

Численность получателей пенсий в регионе достигла новой «рубежной» отметки, и по данным на 1 августа составила 830 тысяч человек. Именно такому количеству новосибирцев органы ПФР Новосибирской области обеспечивают ежемесячно выплату пенсий. Об этом сообщила руководитель группы по взаимодействию со СМИ отделения пенсионного фонда РФ по Новосибирской области Татьяна Понедельникова.

Поступления в бюджет обеспечивают 887 тысяч наемных работников (без учета ИП, которые платят за себя фиксированный платеж). То есть, один работающий новосибирец сегодня обеспечивает одного пенсионера. По прогнозам, число пенсионеров в регионе к 2030-му году достигнет 975 тысяч человек. 92% являются получателями страховой пенсии.

Напомним, что 14 июня Правительство РФ предложило поднять возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Об этом заявил премьер-министр страны Дмитрий Медведев на заседании кабинета министров. Сейчас женщины могут выйти на пенсию в 55 лет, мужчины — в 60 лет. Пенсионный возраст предлагается повышать поэтапно. Выполнение реформы планируют начать в 2019 году. Повышение возраста выхода на пенсию начнется постепенно и завершится к 2034 году.

Одним из факторов, который позволяет повышать пенсионный возраст, является рост продолжительности жизни в России, а также ожидаемое увеличение этого параметра до 80 лет в среднем по стране. Однако возникают вопросы с более низкой продолжительностью жизни мужчин, особенно в некоторых регионах страны.

Так, в Москве женщины в среднем живут более 80 лет, мужчины — 73 года. В Ингушетии ситуация лучше: средняя продолжительность жизни у женщин 82 года, у мужчин — 76,5 лет. Но в дальневосточных регионах расклад иной. Об этом напоминает депутат заксобрания ЯНАО, член Общественной палата РФ Валерий Степанченко.

Например, в Магаданской области женщины живут в среднем 70 лет, а мужчины — 60. В связи с этим у многих возникает вопрос, не стоит ли как-то исправить эти диспропорции и ввести, например, отдельный пенсионный возраст для ряда российских регионов с более низкой продолжительностью жизни.

Общественность, депутаты и эксперты продолжают вносить свои предложения по корректировке пенсионного законопроекта. Парламентские слушания по совершенствованию пенсионной системы решено расширить до парламентских общественных. Об этом 7 августа заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

По словам Володина, «если первоначальный формат парламентских слушаний предполагал присутствие депутатов Государственной Думы как основных участников, то, учитывая большой запрос со стороны представителей гражданского и экспертного сообщества, после консультаций с представителями политических фракций было принято решение переформатировать их в парламентские общественные слушания».

«В этой связи более половины участников будут представлены членами общественных организаций, экспертами, членами деловых сообществ, представителями субъектов Российской Федерации», — пояснил председатель Государственной Думы.