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07:42 (мск), источник: Газета.Ру

В Москве в понедельник ожидается до +24°С

В Москве в понедельник, 13 августа, ожидается до +24°С.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +24° 89% 761 мм рт. ст. 0 м/с
Источник: AP 2018

По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха в столице составит от +22 до +24°С.

Днем переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь. Ветер западный, юго-западный, 5−10 м/c, местами порывы до 15 м/c.

Ранее сообщалось, что МЧС предупредило жителей Подмосковья о грозе с сильным ветром.

Как отмечалось, гроза с дождем и порывы ветра до 17 м/с ожидаются в Московской области.

В ведомстве рекомендовали по возможности не выходить из дома, во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн.

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