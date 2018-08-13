В Москве в понедельник ожидается до +24°С

Источник: AP 2018

По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха в столице составит от +22 до +24°С.

Днем переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь. Ветер западный, юго-западный, 5−10 м/c, местами порывы до 15 м/c.

Ранее сообщалось, что МЧС предупредило жителей Подмосковья о грозе с сильным ветром.

Как отмечалось, гроза с дождем и порывы ветра до 17 м/с ожидаются в Московской области.