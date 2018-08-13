Спортивная элита Южного Урала отметила 100-летие физкультурного движения

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Возраст успеха, знания правды и ставка на поколение — кумиры рядом с новыми лидерами! В Челябинске состоялся исключительный вечер — в одном зале впервые встретились все звезды спорта Южного Урала. Их пригласили, чтобы отметить 100-летие физкультурного движения, публично наградив тех, чьи имена украшают стадионы, спортивные комплексы, мечты честолюбивых подростков. Каждый из них когда-то установил мировой рекорд, вскружив голову миллионам, и теперь делится своим счастьем с друзьями, наставниками и коллегами. В репортаже Агентства новостей «Доступ» — праздник, эмоции шестикратной олимпийской чемпионки Лидии Скобликовой и полковника ВС России Светланы Ишмуратовой, а также рецепты долголетия и счастливой старости от известных спортивных челябинцев.

Праздничный вечер состоялся в конгресс-отеле «Малахит», в минувшую пятницу, 10 августа.

Челябинская область — это не только металлургическая колыбель страны, это спортивный центр, который впечатляет своей статистикой: здесь росли и воспитывались 35 олимпийских чемпионов, 160 заслуженных мастеров спорта, которые в разные годы завоевали сотни медалей различного уровня на чемпионатах мира, Европы; международных соревнованиях, олимпийских играх и кубках мира. Они прославили промышленный миллионник на весь мир, и теперь губернатор Борис Дубровский говорит про смысл и цель, а председатель Заксобрания Владимир Мякуш — сколько средств ежегодно выделяется на спорт, ЗОШ и физкультуру (около 3 млрд рублей).

Наша область исторически определена быть ведущим спортивным регионом страны. Сто лет назад на Южном Урале прошли первые спартакиады. В 1920 году состоялась первая Челябинская Олимпиада по 20 видам спорта. Все последующие годы физкультура и спорт развивались по восходящей. Сегодня мы по праву гордимся своими выдающимися спортсменами, многолетними традициями и олимпийскими школами. Будущие звезды большого спорта зажигаются на обычном стадионе, в массовом спорте, который мы поддерживали всегда. Сегодня вы являетесь теми кумирами, которые приводят детей в спортивные секции. Не каждый станет профессиональным спортсменом. Но спортивный характер помогает человеку жить и добиваться успехов. Борис Дубровский губернатор Челябинской области

Он наградил «Лучших спортсменов столетия»: единственную в истории конькобежного спорта шестикратную олимпийскую чемпионку, двухратную абсолютную чемпионку мира, рекордсменку мира, «уральскую молнию» Лидию Скобликову; четырехкратного олимпийского чемпиона, 11-кратного чемпиона мира, биатлониста Александра Тихонова; двухкратного олимпийского чемпиона, восьмикратного чемпиона мира по хоккею Сергея Макарова; двухкратную олимпийскую чемпионку, пятикратную чемпионку мира в эстафете, двухкратную чемпионку мира по летнему биатлону Светлану Ишмуратову; двухкратного олимпийского чемпиона, двухкратного чемпиона мира, чемпиона Европы, обладателя Суперкубка мира по гандболу Валерия Гопина.

Подарок для них подготовили особый — изготовленный мастерами Златоуста приз из уральского кварцита и горного хрусталя.

Статуэтки покрыты золотом 909-й пробы.

«Каждый из вас причастен к физкультурно-спортивному движению. Мы живем на счастливой южноуральской земле, которая давала, дает и будет давать России самых выдающихся спортсменов», — сказала Лидия Скобликова со сцены. А лично корреспонденту Агентства новостей «Доступ» рассказала простой рецепт долголетия: «Чаще улыбаться — улыбки скрашивают нашу жизнь и продлевают ее».

Полковника ВС России Светлана Ишмуратова призналась, что очень ждет открытие лыжно-биатлонного комплекса в Златоусте, названного ее именем.

«Если честно, мы уже ждем второй десяток лет, хотелось поставить конкретную точку в этом деле, потому что есть свои олимпийские чемпионы, но нет спортивной базы. Я очень надеюсь, что с окончанием строительства стрельбища у нас появятся новые звезды спорта», — сказала легендарная биатлонистка.

Сама она винтовку последний раз держала в 2006 году, «на лыжах не помнит когда стояла». «Очень много работы. Весь прошлый год работала без выходных — по субботам и воскресеньям спортивные мероприятия, в основном детские», — рассказывает уроженка Челябинской области.

За соседним столиком — чемпионы следующего поколения: конькобежка, чемпионка мира 2013 года на дистанции 1000 метров, четырехкратная чемпионка России в спринтерском многоборье Ольга Фаткулина; олимпийский чемпион 2004 года (академическая гребля) Игорь Кравцов; ватерполистка, нападающий ватерпольного клуба «Уралочка-ЗМЗ» и сборной России, заслуженный мастер спорта Эльвина Каримова.

Рядом с ними звезда лета-2018 — Евгений Кузнецов — воспитанник «Трактора», которого пару месяцев назад, после победы «Вашингтона» над клубом-новичком лиги «Вегас Голден Найтс», признали лучшим бомбардиром плей-офф НХЛ (некоторые спортивные аналитики убеждены, что именно он сейчас является лучшим хоккеистом из России. — Прим. АН «Доступ»).

«Спорт стал нашей жизнью, очень большая дата, приятно, что пригласили. Всем желаю заниматься спортом. Даже не профессиональный, а массовый — очень полезен. Он приводит к режиму, дисциплинирует. Лучше проводить время на спортплощадке! Всем желаю здоровья, с ним можно достичь многого», — говорит хоккеист.

Напомним, в среду, 15 августа, Кузнецов презентует челябинцам легендарный Кубок Стэнли перед началом матча «Трактор» vs «Металлург».

Предвкушает будущий вечер Владимир Редреев — заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, мастер спорта СССР, судья республиканской категории, тренер высшей категории, государственный советник Челябинской области 3-го класса, капитан запаса, вице-президент Федерации спортивного ориентирования Челябинской области.

Он уже давно на пенсии, но не работать не может — сейчас возглавляет кафедру Управления физической культурой в УралГУФКе.

Я всю жизнь любил спорт, отдавая ему все силы, — от этого и черпал позитив. На заслуженный отдых совершенно не хочется — не могу более двух дней ничего не делать. Мне надо бежать, делать, двигаться, что-то строить, тренировать, проводить соревнования, для меня никогда не стоял вопрос — работать или не работать на пенсии. Я всегда буду работать, всю жизнь работал. И не на одной, а на двух работах, в молодости — на трех. Поэтому я считаю, что я еще не пенсионер, в душе я очень молодой. Владимир Редреев заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, мастер спорта СССР

По данным Минздрава Челябинской области, почти 900 тыс. южноуральцев — пожилые люди, доля старшего поколения динамично растет.