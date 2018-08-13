Погода на август 2018 в Перми: эта неделя будет дождливой и теплой

Источник: Комсомольская правда

Можем вздохнуть спокойно — лето еще не собирается покидать Пермь. На этой неделе в городе будет тепло, но дождливо.

Как сообщается на сайте Гидрометцентра России, в понедельник, 13 августа, температура воздуха в городе будет находиться на отметке 26 градусов.

— Ожидается переменная облачность, без осадков, — считают специалисты. — Во вторник, 14 августа, температура воздуха упадет до 22 градусов. Начнутся дожди, которые продолжатся до конца недели. В среду температура воздуха в Перми будет в районе 23 градусов, ветер — юго-западный.

В четверг, 16 августа, столбик термометра будет находиться на отметке 22 градуса. Ожидается сильный дождь и облачная погода. В пятницу, 17 августа, тоже будет тепло и дождливо.