Погода на август 2018 в Перми: эта неделя будет дождливой и теплой
Но некоторые ночи будут холодными.
Но некоторые ночи будут холодными.
Можем вздохнуть спокойно — лето еще не собирается покидать Пермь. На этой неделе в городе будет тепло, но дождливо.
Как сообщается на сайте Гидрометцентра России, в понедельник, 13 августа, температура воздуха в городе будет находиться на отметке 26 градусов.
— Ожидается переменная облачность, без осадков, — считают специалисты. — Во вторник, 14 августа, температура воздуха упадет до 22 градусов. Начнутся дожди, которые продолжатся до конца недели. В среду температура воздуха в Перми будет в районе 23 градусов, ветер —
В четверг, 16 августа, столбик термометра будет находиться на отметке 22 градуса. Ожидается сильный дождь и облачная погода. В пятницу, 17 августа, тоже будет тепло и дождливо.
— В выходные температура воздуха будет варьироваться от 17 до 19 градусов, ожидаются постоянные дожди и преимущественно облачная погода, — сообщается на сайте Гидрометцентра.