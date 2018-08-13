Прогноз погоды на 13 августа
На сегодня синоптики объявили безоблачную погоду, без осадков, отмечает NOI.md.
На сегодня синоптики объявили безоблачную погоду, без осадков, отмечает NOI.md.
На севере республики термометры будут показывать от +15°C до +18°C ночью и от +28°C до +31°C днем. Минимальные температуры в центре будут от +16°C до +19°C, а максимальные — от +29°C до +32°C. На юге температура воздуха ночью составит от +17°C до +20°C, а днем — от +30°C до +33°C.
Атмосферное давление — в пределах нормы. Ветер будет дуть с
В ближайшие дни погода существенно не изменится.