Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Смерть перечеркнула планы: что выяснилось о жизни Степаненко
Знаменитую пробку по дороге на юг сняли с коптера (видео)
Нюша активно занимается спортом перед родами
Конец кругосветке: туристку убили в первой же стране
91-летняя Джина Лоллобриджида затмила 45-летнюю Хайди Клум
Принципиальная, талантливая, несчастная12 фактов о Уитни Хьюстон
Алексей Ягудин мечтает о третьей дочке
Звезда сериала «След» тратит все гонорары на лечение сына
Стало известно, сколько зарабатывает Ольга Бузова на «Доме 2»
От Супонева до Ханги: телеведущие, по которым мы скучаем
Петросян выждал сутки и нанес ответный удар по Степаненко - СМИ
Стилиста Лисовца экстренно отправили в "Склиф"
Как над ними и другими звездами издевались в детстве
Мать Ольги Бузовой обокрали на миллионы рублей
Любовница обратилась к публике после видео с мужем Лорак - СМИ
2 месяца лечился: СМИ о причине смерти Брусникина
Россиянам запретили держать дома больше двух кошек
9 любопытных фактов о дачах: фото и видео
Фоторепортажи
15Лазерные снимки раскрывают ужасы Первой мировой войны
1790 лет со дня рождения Стэнли Кубрика
08:03 (мск), источник: Noi.md

Прогноз погоды на 13 августа

На сегодня синоптики объявили безоблачную погоду, без осадков, отмечает NOI.md.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +24° 89% 761 мм рт. ст. 0 м/с

На севере республики термометры будут показывать от +15°C до +18°C ночью и от +28°C до +31°C днем. Минимальные температуры в центре будут от +16°C до +19°C, а максимальные — от +29°C до +32°C. На юге температура воздуха ночью составит от +17°C до +20°C, а днем — от +30°C до +33°C.

Атмосферное давление — в пределах нормы. Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 1−6 м/с.

В ближайшие дни погода существенно не изменится.

Все новости региона
 Курс валют НБМ на 13 августа
Прогноз погоды на 13 августа
Россия ответила на обвинения в ситуации вокруг Шарлотсвилля
Экс-ведущий «Взгляда» назвал заказчика убийства Листьева
И тебя вылечим. 20 признаков того, что вам пора к психотерапевту
В Сети высмеяли Лайму Вайкуле за ее слова про Крым
Назван лучший завтрак для борьбы со стрессом
Установившие мангал на Медном всаднике вандалы задержаны
Американский эсминец зашел в Черное море
Спорт
Это будет сезон Дембеле. «Барселона» выиграла Суперкубок Испании Французский нападающий забил великолепный мяч, ставший победным, а тер Штеген взял пенальти за минуту до финального свистка
Hi-Tech
Появилось пугающее фото Земли из космоса Печальное зрелище
Авто
Знаменитую пробку по дороге на юг сняли с коптера (видео) Участок «с. Лосево — г. Павловск» является самым узким на федеральной трассе М-4 «Дон», поэтому именно здесь автомобилистов ждут самые большие пробки – до 30 км
Кино
Неузнаваемая Анна Михалкова на съемках первого фильма сестры Смотрите кадры и эксклюзивные фото со съемок дебютной режиссерской работы Надежды Михалковой
Недвижимость
У помощницы Петросяна нашли две элитные квартиры в Москве
Пара сделала пол в ванной из 1200 бутылочных крышек (видео)
Объяснен загадочный феномен в кухонных раковинах
Как пережить отключение горячей воды
Леди
В моду вошли бандалетки: как это носить (фото) Мы собрали 7 лайфхаков, которые могут облегчить жизнь девушкам размера плюс-сайз.
Дети
Дочка экс-мужа Бузовой умилила Сеть (фото) Фото получилось очень нежным.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь