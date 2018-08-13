Прогноз погоды на 13 августа

На севере республики термометры будут показывать от +15°C до +18°C ночью и от +28°C до +31°C днем. Минимальные температуры в центре будут от +16°C до +19°C, а максимальные — от +29°C до +32°C. На юге температура воздуха ночью составит от +17°C до +20°C, а днем — от +30°C до +33°C.