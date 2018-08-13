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07:59 (мск), источник: Baikal-info.ru

Туристы берут штурмом паром от порта Байкал до Листвянки

В Иркутской области возникли проблемы с паромом «Байкальские воды», который ходит от Листвянки (причал «Рогатка») до порта Байкал и обратно.

В минувшее воскресенье, 12 августа 2018 года, случился большой скандал из-за того, что капитан отказался взять на борт всех туристов в порту Байкал, мотивируя тем, что транспортная прокуратура запрещает перевозить больше пассажиров, чем положено по нормативам.

На рейсе в 17.45 капитан парома распорядился зайти половине скопившихся на причале пассажиров, разумеется, вошли все, кто был в тот момент на причале. Тогда капитан объявил, что пока половина не выйдет, паром не двинется. Рейс задержался примерно на полчаса. Пришедшие на причал позже пассажиры оскорбляли тех, кто уже находился на пароме, призывая выйти и остаться на следующий рейс. «Байкальские воды» постепенно покидали пассажиры, у которых сдавали нервы, в том числе женщины с маленькими детьми. Люди ругались, обвиняли капитана в том, что он сразу запустил всех, вместо того, чтобы при входе отсчитывать необходимое количество пассажиров, тем самым создал скандальную ситуацию и стравил людей между собой. Кстати, осталось невыясненным точное количество положенных пассажиров, от капитана и кондуктора звучали цифры 60, 30 и 20. Подобная ситуация повторяется практически каждые последние выходные.

Как стало известно «Байкал Инфо», недавно в Иркутской области побывали представители транспортной прокуратуры РФ, которые проверили, соответствует ли количество пассажиров на пароме «Байкальские воды» нормам, в том числе количеству спасательных средств на борту. На днях состоится суд над капитаном парома из-за зафиксированного прокуратурой случая перевоза около десятка лишних пассажиров.

Раньше паром «Байкальские воды» брал всех пассажиров, из которых большинство — туристы, так как в порту Байкал начинается один из популярных в Иркутской области маршрутов — Кругобайкальская железная дорога. Летом-2018 года у парома по расписанию — шесть рейсов в день. Из-за проверки прокуратуры и запрета брать больше пассажиров сейчас паром делает больше рейсов, потому что он перевозит всех пассажиров до последнего. Очевидно, что Восточно-Сибирское речное пароходство несёт большие убытки из-за того, что изначально нарушались нормативы перевоза пассажиров, поэтому не было рассчитано необходимое количество рейсов, которые субсидируются из бюджета Иркутской области. На нынешнюю навигацию казна выделила на 700 тыс. рублей больше, чем в прошлом году, когда было всего пять рейсов, причем, утренний, удобный для туристов, только один.

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