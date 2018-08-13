Туристы берут штурмом паром от порта Байкал до Листвянки
В Иркутской области возникли проблемы с паромом «Байкальские воды», который ходит от Листвянки (причал «Рогатка») до порта Байкал и обратно.
В Иркутской области возникли проблемы с паромом «Байкальские воды», который ходит от Листвянки (причал «Рогатка») до порта Байкал и обратно.
В минувшее воскресенье, 12 августа 2018 года, случился большой скандал
На рейсе в 17.45 капитан парома распорядился зайти половине скопившихся на причале пассажиров, разумеется, вошли все, кто был в тот момент на причале. Тогда капитан объявил, что пока половина не выйдет, паром не двинется. Рейс задержался примерно на полчаса. Пришедшие на причал позже пассажиры оскорбляли тех, кто уже находился на пароме, призывая выйти и остаться на следующий рейс. «Байкальские воды» постепенно покидали пассажиры, у которых сдавали нервы, в том числе женщины с маленькими детьми. Люди ругались, обвиняли капитана в том, что он сразу запустил всех, вместо того, чтобы при входе отсчитывать необходимое количество пассажиров, тем самым создал скандальную ситуацию и стравил людей между собой. Кстати, осталось невыясненным точное количество положенных пассажиров, от капитана и кондуктора звучали цифры 60, 30 и 20. Подобная ситуация повторяется практически каждые последние выходные.
Раньше паром «Байкальские воды» брал всех пассажиров, из которых большинство — туристы, так как в порту Байкал начинается один из популярных в Иркутской области маршрутов — Кругобайкальская железная дорога. Летом-2018 года у парома по расписанию — шесть рейсов в день.