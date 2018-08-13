Пермяки простились с художником Александром Жуневым
Известный в Перми художник скончался от остановки сердца. Ему было 34 года.
Известный в Перми художник скончался от остановки сердца. Ему было 34 года.
Большая потеря для пермского современного искусства. Умер Александр Жунев. Известный художник скончался от остановки сердца, когда возвращался в поезде из Москвы в Пермь. Именно Александр Жунев был автором известного на всю страну портрета Сергея Есенина, исполненного на стене ныне снесенного долгостроя в центре Перми. Ему принадлежит авторство портрета