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08:04 (мск), источник: Вести - Пермь

Пермяки простились с художником Александром Жуневым

Известный в Перми художник скончался от остановки сердца. Ему было 34 года.

Источник: Вести - Пермь

Большая потеря для пермского современного искусства. Умер Александр Жунев. Известный художник скончался от остановки сердца, когда возвращался в поезде из Москвы в Пермь. Именно Александр Жунев был автором известного на всю страну портрета Сергея Есенина, исполненного на стене ныне снесенного долгостроя в центре Перми. Ему принадлежит авторство портрета рок-музыканта Юрия Шевчука, написанного осенними листьями, и практически сразу же уничтоженного скандально известного изображения распятого Гагарина. Прощание с Александром Жуневым состоялось в субботу. Художнику было 34 года.

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