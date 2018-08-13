В Омске завершается ремонт школ искусств

Омские школы искусств завершают подготовку к 1 сентября. 25 заведений дополнительного образования откроют свои двери для 12 500 омичей.

Как рассказали в пресс-службе администрации Омска, на данный момент в ДШИ № 3 (Мамина Сибиряка, 11) завершен ремонт кровли над фойе, в хореографическом зале усилена наружная стена и заменены окна. В школе искусств № 20 (9-я Марьяновская) отремонтировали два хореографических зала, душевые и раздевалки.