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07:54 (мск), источник: Om1.ru

В Омске завершается ремонт школ искусств

В День знаний они встретят учеников обновленным видом.

Омские школы искусств завершают подготовку к 1 сентября. 25 заведений дополнительного образования откроют свои двери для 12 500 омичей.
Как рассказали в пресс-службе администрации Омска, на данный момент в ДШИ № 3 (Мамина Сибиряка, 11) завершен ремонт кровли над фойе, в хореографическом зале усилена наружная стена и заменены окна. В школе искусств № 20 (9-я Марьяновская) отремонтировали два хореографических зала, душевые и раздевалки.

Масштабный ремонт проведен в детской школе искусств № 17 (27-я Северная, 44/2), там обновили фасад, заменили входную дверь, перекрасили стены, повесили жалюзи и установили новую мебель в зале ожидания, а также отремонтировали зрительный зал и установили мольберты.

В пресс-службе мэрии отметили, что школы искусств Омска позволяют обучать на бюджетной и платной основах 12 487 юных талантов. Этим занимается 665 преподавателей.

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