В Омске завершается ремонт школ искусств
В День знаний они встретят учеников обновленным видом.
В День знаний они встретят учеников обновленным видом.
Омские школы искусств завершают подготовку к 1 сентября. 25 заведений дополнительного образования откроют свои двери для 12 500 омичей.
Как рассказали в
Масштабный ремонт проведен в детской школе искусств № 17 (27-я Северная, 44/2), там обновили фасад, заменили входную дверь, перекрасили стены, повесили жалюзи и установили новую мебель в зале ожидания, а также отремонтировали зрительный зал и установили мольберты.
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