На омском мосту установят центральный пролет

Новый пролет легче прежнего на 120 тонн, но имеет те же характеристики по грузоподъемности. Конструкцию изготовили на местном заводе. Работы на мосту ведутся днем и ночью.

В ближайшее время на Юбилейном мосту начнутся работы по укладке гранита и устройству освещения. Фонари здесь будут выполнены в одном стиле с реконструированной улицей Ленина. По контракту объект должен быть сдан в ноябре.