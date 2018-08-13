На омском мосту установят центральный пролет
На Юбилейном мосту через реку Омь планируют 13 августа установить центральный пролет. Он заменит действующую временную конструкцию.
На Юбилейном мосту через реку Омь планируют 13 августа установить центральный пролет. Он заменит действующую временную конструкцию.
Новый пролет легче прежнего на 120 тонн, но имеет те же характеристики по грузоподъемности. Конструкцию изготовили на местном заводе. Работы на мосту ведутся днем и ночью.
Как ранее сообщал «СуперОмск», директор департамента строительства администрации города Илья Трушников намерен оставить свой пост после монтажа центрального пролета Юбилейного моста и натяжения высокопрочной арматуры.
В ближайшее время на Юбилейном мосту начнутся работы по укладке гранита и устройству освещения. Фонари здесь будут выполнены в одном стиле с реконструированной улицей Ленина. По контракту объект должен быть сдан в ноябре.