Произведение узбекского писателя переведено на башкирский язык

Впервые увидевшая свет полвека назад повесть, без преувеличения, входит в литературную классику новейшего времени. Она успешно экранизирована: советский фильм «Последние путешествия Каипа» (1991) получил в свое время высокую оценку зрителей и кинокритиков.

Повесть и фильм погружают нас в мир героя, старого рыбака, в конце жизни совершающего путешествие по Аральскому морю назад, в собственные детство и юность, пытающегося осмыслить запутанные обстоятельства собственной жизни, понять смысл прожитого.

Каип выполняет последний долг — он возвращается на родной берег, где родился, вырос и полюбил на всю жизнь прекрасную девушку Айшу.

«Старик все же добрался наконец к себе на родину, остров Зелёный. Сошел благополучно на берег, поцеловал землю, посылая ей привет, и прося благословения, и тихо пошел затем в глубь острова, к роднику».

Перевод повести осуществлен заслуженным работником культуры Башкортостана Факилом Мурзакаевым и напечатан в журнале «Ватандаш» Издательского дома «Республика Башкортостан».

Глубоко философские произведения нашего земляка переведены на арабский, урду, персидский, хинди, английский и другие языки. Изданы в России, Венгрии, Чехословакии, Болгарии, Польше, Германии, Швеции, Финляндии и других странах.