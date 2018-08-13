ФОТОФАКТ: Звездопад Персеиды-2018 в небе над Беларусью
Звездопад Персеиды ежегодно наблюдается в августе со стороны созвездия Персея.
Звездопад Персеиды ежегодно наблюдается в августе со стороны созвездия Персея.
Белорусы в ночь с 12 на 13 августа могли наблюдать до 110 падающих звезд в час — именно на это время пришелся пик метеорного потока Персеиды.
Звездопад Персеиды ежегодно наблюдается в августе со стороны созвездия Персея. Падающие частицы размером от песчинки до небольших горошин сгорают в атмосфере Земли на скорости около 210 тыс. км/ч. Самые крупные метеоры видны до нескольких секунд.