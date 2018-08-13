Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Садальский предложил наказать сына Боярского - СМИ
Знаменитую пробку по дороге на юг сняли с коптера (видео)
Россиянке грозит 83 года тюрьмы за похищение собственных детей
Смерть перечеркнула планы: что выяснилось о жизни Степаненко
Бывший муж Татьяны Навки женился в третий раз
Медведев прокомментировал новые санкции США Резкий скачок курса доллара связывают с сообщениями о новых санкциях США против России
Алексей Ягудин мечтает о третьей дочке
Звезда сериала «След» тратит все гонорары на лечение сына
Неузнаваемая Анна Михалкова на съемках первого фильма сестры
Умер Дмитрий Брусникин
Петросян выждал сутки и нанес ответный удар по Степаненко - СМИ
Стилиста Лисовца экстренно отправили в "Склиф"
91-летняя Джина Лоллобриджида затмила 45-летнюю Хайди Клум
Борис Гребенщиков вступился за Монеточку
Любовница обратилась к публике после видео с мужем Лорак - СМИ
2 месяца лечился: СМИ о причине смерти Брусникина
Объяснен загадочный феномен в кухонных раковинах
Волочкову удивили счета за услуги ЖКХ
Фоторепортажи
15Лазерные снимки раскрывают ужасы Первой мировой войны
8Первая полноформатная встреча Путина и Трампа
08:32 (мск), источник: БЕЛТА

ФОТОФАКТ: Звездопад Персеиды-2018 в небе над Беларусью

Звездопад Персеиды ежегодно наблюдается в августе со стороны созвездия Персея.

5
фотографий

Белорусы в ночь с 12 на 13 августа могли наблюдать до 110 падающих звезд в час — именно на это время пришелся пик метеорного потока Персеиды.

Звездопад Персеиды ежегодно наблюдается в августе со стороны созвездия Персея. Падающие частицы размером от песчинки до небольших горошин сгорают в атмосфере Земли на скорости около 210 тыс. км/ч. Самые крупные метеоры видны до нескольких секунд.

Все новости региона
 В Вене полицейским собакам выдали спецобувь
Гороскоп на неделю с 13 по 19 августа
Россия ответила на обвинения в ситуации вокруг Шарлотсвилля
Экс-ведущий «Взгляда» назвал заказчика убийства Листьева
И тебя вылечим. 20 признаков того, что вам пора к психотерапевту
В Сети высмеяли Лайму Вайкуле за ее слова про Крым
Назван лучший завтрак для борьбы со стрессом
Установившие мангал на Медном всаднике вандалы задержаны
Американский эсминец зашел в Черное море
Спорт
Это будет сезон Дембеле. «Барселона» выиграла Суперкубок Испании Французский нападающий забил великолепный мяч, ставший победным, а тер Штеген взял пенальти за минуту до финального свистка
Hi-Tech
Появилось пугающее фото Земли из космоса Печальное зрелище
Авто
Знаменитую пробку по дороге на юг сняли с коптера (видео) Участок «с. Лосево — г. Павловск» является самым узким на федеральной трассе М-4 «Дон», поэтому именно здесь автомобилистов ждут самые большие пробки – до 30 км
Кино
Неузнаваемая Анна Михалкова на съемках первого фильма сестры Смотрите кадры и эксклюзивные фото со съемок дебютной режиссерской работы Надежды Михалковой
Недвижимость
Пара сделала пол в ванной из 1200 бутылочных крышек (видео)
Житель новостройки отсудил у соседки санузел
Власти рассказали о сносе самого жуткого долгостроя Москвы
У помощницы Петросяна нашли две элитные квартиры в Москве
Леди
В моду вошли бандалетки: как это носить (фото) Мы собрали 7 лайфхаков, которые могут облегчить жизнь девушкам размера плюс-сайз.
Дети
Дочка экс-мужа Бузовой умилила Сеть (фото) Фото получилось очень нежным.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь