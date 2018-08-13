В Челябинске объявлены неблагоприятные метеоусловия

Об этом Накануне.RU сообщили в челябинском гидрометцентре.

«12 — 13 августа 2018 г. в Челябинской области в приземном слое атмосферы ожидаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ», — говорится в сообщении.