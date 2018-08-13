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08:16 (мск), источник: Nakanune.ru

В Челябинске объявлены неблагоприятные метеоусловия

В Челябинске до 14 часов объявлены неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности.

Источник: Reuters

Об этом Накануне.RU сообщили в челябинском гидрометцентре.

«12 — 13 августа 2018 г. в Челябинской области в приземном слое атмосферы ожидаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ», — говорится в сообщении.

Режим НМУ первой степени опасности объявлен до 14 часов 13 августа.

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