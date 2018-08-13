В Челябинске объявлены неблагоприятные метеоусловия
В Челябинске до 14 часов объявлены неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности.
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В Челябинске до 14 часов объявлены неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности.
Об этом Накануне.RU сообщили в челябинском гидрометцентре.
«12 — 13 августа 2018 г. в Челябинской области в приземном слое атмосферы ожидаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ», — говорится в сообщении.
Режим НМУ первой степени опасности объявлен до 14 часов 13 августа.