Бабушка права: народные средства, эффективность которых доказана наукой

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Лягушка в молоке

Старинный русский способ хранения молока — положить в крынку лягушку, чтобы оно не скисло, — вполне работает. Как выяснила международная группа ученых из России, Финляндии и Швеции, в кожном секрете амфибии содержатся антибактериальные пептиды, борющиеся с опасными микроорганизмами. Для животного они — первая линия обороны против инфекций, бактерий и грибков.

Всего ученые обнаружили на коже травяной лягушки (Rana temporaria) 76 таких веществ, и некоторые из них продемонстрировали высокую эффективность против сальмонеллы (Salmonella enterica, Serovar typhimutium) и золотистого стафилококка (Staphylococcus aureus). Исследователи предполагают, что эти пептиды одолеют не только обычные патогенные микроорганизмы, но и антибиотико-резистентные штаммы бактерий.

Кожный секрет травяной лягушки содержит вещества, эффективно борющиеся с микробами. | Источник: Couleur/СС0

Суп от простуды

Куриный бульон и в самом деле помогает при респираторных заболеваниях. Содержащиеся в нем вещества облегчают симптомы инфекций верхних дыхательных путей, подавляя насморк, кашель и боль в горле.

Исследователи из Медицинского центра штата Небраска обнаружили, что, когда больной пьет куриный бульон, у него снижается подвижность нейтрофилов — белых кровяных телец, включающихся при иммунном ответе организма и вызывающих покраснение и першение слизистой. Кроме того, в бульоне содержатся карнозин — дипептид, обладающий иммуномодулирующим эффектом, и аминокислота цистеин, разжижающая мокроту и облегчающая кашель.

Подорожник способствует заживлению ран

Самый простой способ продезинфицировать порез или ссадину и ускорить их заживление — приложить к ране чистый лист подорожника. Сразу несколько научных исследований подтверждают целебность этого растения.

Российские ученые в серии опытов на кроликах продемонстрировали, что вещества, содержащиеся в листьях подорожника (Plantago major), обладают мощным заживляющим эффектом. Сочетание полисахаридов с ферментами и витаминами ускоряет процесс регенерации, а дубильные вещества, бензойная и салициловая кислоты создают противовоспалительный эффект.

Вещества, содержащиеся в экстракте подорожника, обладают регенеративным и противовоспалительным эффектом. | Источник: MabelAmber/СС0

Мексиканские ученые доказали, что листья подорожника обладают также антимикробными и противогрибковыми свойствами. На культурах микроорганизмов экстракты этого растения подавляли рост сальмонеллы (Salmonella typhimurium), но давали слабый эффект против метициллинрезистентных стафилококков.

Черемуховые похолодания

Народные приметы, касающиеся взаимосвязи жизненного цикла трав и деревьев и перемены погоды, как правило, тоже подтверждаются наукой, так как растения реагируют на изменения температуры и влажности окружающей среды. Насчет черемухового похолодания («если зацвела черемуха, быть холодам») есть три гипотезы.

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Согласно первой, черемуха цветет при падении температуры, потому что для образования завязей растению нужны холодные дни и ночи. К тому же насекомые-вредители не могут сильно повредить генеративные побеги.

Вторая гипотеза отталкивается от того, что причина майских холодов — резкое сокращение темной земной поверхности, интенсивно поглощающей солнечные лучи. Большинство растений к середине мая обзаводятся листьями, и это немного снижает температуру. Цветение черемухи просто совпадает по времени с майским похолоданием.

Третья гипотеза: расцветая в майские холода, черемуха избегает конкуренции. Пока другие растения придерживают свои цветы, неприхотливая черемуха распускается, чтобы насекомые ее опыляли.

Предполагают, что черемуха цветет при понижении температуры, потому что для образования завязей растению нужны холодные дни и ночи. | Источник: zoosnow/СС0

Что касается народных примет, связанных с конкретными датами, то тут, конечно, ситуация иная. Эксперты проанализировали погодные данные за 36 лет и получили следующие результаты. Из 188 примет только 75 сбывались больше чем в половине случаев. Всего шесть (три процента) оказались верными в определенном городе хотя бы в 70 процентах случаев.