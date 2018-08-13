Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Джонсон потребовал, чтобы Мэй «положила конец позору Британии»
«Учителя» на дороге: видео из Красноярска, за которое стыдно
Алексей Ягудин мечтает о третьей дочке
Пара пыталась заняться сексом в метро на глазах у пассажиров
Мать Ольги Бузовой обокрали на миллионы рублей
Петросян и Степаненко объяснили причины развода На сцене и на экране артисты выступали единым творческим тандемом
Российская компания заплатит США миллиарды долларов из-за Украины
Эксперт сказал, чего Меланье Трамп перекосило лицо
Неузнаваемая Анна Михалкова на съемках первого фильма сестры
Умер Дмитрий Брусникин
Россия стала лучшей на объединенном ЧЕ по летним видам спорта
У Роналду ушло восемь минут на первый гол за «Ювентус»
Жена Игоря Крутого украсила обложку модного глянца
44-летняя Высоцкая показала фото без косметики
Скончался актёр Анатолий Узденский - СМИ
Май Абрикосов разоблачил обман жены Солнцева
Объяснен загадочный феномен в кухонных раковинах
Волочкову удивили счета за услуги ЖКХ
Фоторепортажи
8Недалеко от аэропорта в Болонье взорвался бензовоз
1010 стран с самым дешевым бензином
10:42 (мск), источник: РИА Новости

Бабушка права: народные средства, эффективность которых доказана наукой

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости, Альфия Еникеева. Обычно приметы и поверья основаны на заблуждениях и не подтверждаются практикой. Черная кошка, перебежавшая дорогу, не сулит неприятности, а топор под подушкой не поможет рождению сына. Тем не менее ученые не спешат списывать со счетов всю народную мудрость. Как показали эксперименты, кое-что соответствует действительности.

Источник: leoleobobeo/СС0

Лягушка в молоке

Старинный русский способ хранения молока — положить в крынку лягушку, чтобы оно не скисло, — вполне работает. Как выяснила международная группа ученых из России, Финляндии и Швеции, в кожном секрете амфибии содержатся антибактериальные пептиды, борющиеся с опасными микроорганизмами. Для животного они — первая линия обороны против инфекций, бактерий и грибков.

Всего ученые обнаружили на коже травяной лягушки (Rana temporaria) 76 таких веществ, и некоторые из них продемонстрировали высокую эффективность против сальмонеллы (Salmonella enterica, Serovar typhimutium) и золотистого стафилококка (Staphylococcus aureus). Исследователи предполагают, что эти пептиды одолеют не только обычные патогенные микроорганизмы, но и антибиотико-резистентные штаммы бактерий.

Кожный секрет травяной лягушки содержит вещества, эффективно борющиеся с микробами. | Источник: Couleur/СС0

Суп от простуды

Куриный бульон и в самом деле помогает при респираторных заболеваниях. Содержащиеся в нем вещества облегчают симптомы инфекций верхних дыхательных путей, подавляя насморк, кашель и боль в горле.

Исследователи из Медицинского центра штата Небраска обнаружили, что, когда больной пьет куриный бульон, у него снижается подвижность нейтрофилов — белых кровяных телец, включающихся при иммунном ответе организма и вызывающих покраснение и першение слизистой. Кроме того, в бульоне содержатся карнозин — дипептид, обладающий иммуномодулирующим эффектом, и аминокислота цистеин, разжижающая мокроту и облегчающая кашель.

Подорожник способствует заживлению ран

Самый простой способ продезинфицировать порез или ссадину и ускорить их заживление — приложить к ране чистый лист подорожника. Сразу несколько научных исследований подтверждают целебность этого растения.

Российские ученые в серии опытов на кроликах продемонстрировали, что вещества, содержащиеся в листьях подорожника (Plantago major), обладают мощным заживляющим эффектом. Сочетание полисахаридов с ферментами и витаминами ускоряет процесс регенерации, а дубильные вещества, бензойная и салициловая кислоты создают противовоспалительный эффект.

Вещества, содержащиеся в экстракте подорожника, обладают регенеративным и противовоспалительным эффектом. | Источник: MabelAmber/СС0

Мексиканские ученые доказали, что листья подорожника обладают также антимикробными и противогрибковыми свойствами. На культурах микроорганизмов экстракты этого растения подавляли рост сальмонеллы (Salmonella typhimurium), но давали слабый эффект против метициллинрезистентных стафилококков.

Черемуховые похолодания

Народные приметы, касающиеся взаимосвязи жизненного цикла трав и деревьев и перемены погоды, как правило, тоже подтверждаются наукой, так как растения реагируют на изменения температуры и влажности окружающей среды. Насчет черемухового похолодания («если зацвела черемуха, быть холодам») есть три гипотезы.

Новость
В атмосфере Земли зафиксировали гигантскую аномалию

Согласно первой, черемуха цветет при падении температуры, потому что для образования завязей растению нужны холодные дни и ночи. К тому же насекомые-вредители не могут сильно повредить генеративные побеги.

Вторая гипотеза отталкивается от того, что причина майских холодов — резкое сокращение темной земной поверхности, интенсивно поглощающей солнечные лучи. Большинство растений к середине мая обзаводятся листьями, и это немного снижает температуру. Цветение черемухи просто совпадает по времени с майским похолоданием.

Третья гипотеза: расцветая в майские холода, черемуха избегает конкуренции. Пока другие растения придерживают свои цветы, неприхотливая черемуха распускается, чтобы насекомые ее опыляли.

Предполагают, что черемуха цветет при понижении температуры, потому что для образования завязей растению нужны холодные дни и ночи. | Источник: zoosnow/СС0

Что касается народных примет, связанных с конкретными датами, то тут, конечно, ситуация иная. Эксперты проанализировали погодные данные за 36 лет и получили следующие результаты. Из 188 примет только 75 сбывались больше чем в половине случаев. Всего шесть (три процента) оказались верными в определенном городе хотя бы в 70 процентах случаев.

Самой точной признали примету про дождливого Самсона («На Самсона дождь — семь недель то ж»). Если в Санкт-Петербурге 10 июля шел дождь, то в 91 проценте случаев остаток лета тоже был дождливым. Впрочем, для северной столицы в этом, наверное, нет ничего удивительного.

 Ротшильд обеспокоен: мировому порядку грозит опасность
НАСА в ответ на угрозу прекращения поставок РД-180 сослалось на контракт
Доллар превысил 68 рублей впервые с апреля 2016 года
В Кении бегемот загрыз туриста
Двенадцать болельщиков эквадорской «Барселоны» погибли в ДТП
Экс-ведущий «Взгляда» назвал заказчика убийства Листьева
Жители острова Пасхи исчезли не из-за междоусобиц
В Сети высмеяли Лайму Вайкуле за ее слова про Крым
Спорт
Это будет сезон Дембеле. «Барселона» выиграла Суперкубок Испании Французский нападающий забил великолепный мяч, ставший победным, а тер Штеген взял пенальти за минуту до финального свистка
Hi-Tech
Появилось пугающее фото Земли из космоса Печальное зрелище
Авто
Знаменитую пробку по дороге на юг сняли с коптера (видео) Участок «с. Лосево — г. Павловск» является самым узким на федеральной трассе М-4 «Дон», поэтому именно здесь автомобилистов ждут самые большие пробки – до 30 км
Кино
Неузнаваемая Анна Михалкова на съемках первого фильма сестры Смотрите кадры и эксклюзивные фото со съемок дебютной режиссерской работы Надежды Михалковой
Недвижимость
Стало известно, как поделят имущество Степаненко и Петросян
Пожар уничтожил знаменитую старинную церковь в Карелии (фото и видео)
Стоит как надо: почему не падает Пизанская башня
9 любопытных фактов о дачах
Леди
Зачем вы это сделали: 5 дурацких новинок для ресниц Бигуди, шампунь, аппликатор – а эти производители новинок точно имели в виду ресницы и глаза, а не другие части тела?
Дети
Дочка экс-мужа Бузовой умилила Сеть (фото) Фото получилось очень нежным.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь