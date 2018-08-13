В воздухе Омска зафиксировали переизбыток ядовитых веществ

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В результате за июль в омском воздухе было зафиксировано превышение предельно-допустимой концентрации фенола (5 случаев из 592 проб), формальдегида (14 случаев из 591 пробы) хлорида водорода (1 случай из 467 проб), аммиака (1 случай из 467 проб), этилбензола (2 случая из 311 проб).

В целом же уровень загрязнения воздуха в июле был высоким. Большую часть месяца накоплению в воздухе вредных примесей также способствовали метеоусловия.