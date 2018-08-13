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08:13 (мск), источник: СуперОмск

В воздухе Омска зафиксировали переизбыток ядовитых веществ

Специалисты Центра по мониторингу загрязнения окружающей среды в июле провели анализ 6685 проб на содержание в них вредных примесей. Пробы брались на 8 стационарных постах ежедневно три раза в сутки, после чего проверялись на содержание 25 примесей.

Источник: Reuters

В результате за июль в омском воздухе было зафиксировано превышение предельно-допустимой концентрации фенола (5 случаев из 592 проб), формальдегида (14 случаев из 591 пробы) хлорида водорода (1 случай из 467 проб), аммиака (1 случай из 467 проб), этилбензола (2 случая из 311 проб).

В целом же уровень загрязнения воздуха в июле был высоким. Большую часть месяца накоплению в воздухе вредных примесей также способствовали метеоусловия.

Кроме того, в июле превышения ПДК вредных веществ зафиксированы и в воде. Так, по данным Обь-Иртышского УГМС, за месяц исследовано 59 проб, зафиксированы случаи превышения ПДК трудно- и легкоокисляемых органических веществ (по ХПК и БПК5), азота аммонийного, азота нитритного, фосфатов, соединений железа, меди, марганца, ртути, фенолов, нефтепродуктов, пестицида пп-ДДТ.

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