Спасатели вылетели в Республику Алтай на помощь кузбасским туристам

Вертолет МИ-8 приземлится в Горно-Алтайске, где вылета в горы ожидает группа спасателей, в составе которой есть медик. Смогут ли спасатели в ближайшие часы добраться до вершины Ак-Кем, будет зависеть от погоды. На 13 августа синоптики прогнозируют в Республике слабые осадки и ветер до 10 м/с. Известно, что в горах потеплело, ветер стих, но опустился туман.