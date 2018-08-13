Спасатели вылетели в Республику Алтай на помощь кузбасским туристам

Вертолет МЧС МИ-8 вылетел из Кемерова в Республику Алтай.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кемеровской области, очередной сеанс связи с тургруппой состоялся в 09:00 часов 13 августа. Мужчины чувствуют себя удовлетворительно.
Вертолет МИ-8 приземлится в Горно-Алтайске, где вылета в горы ожидает группа спасателей, в составе которой есть медик. Смогут ли спасатели в ближайшие часы добраться до вершины Ак-Кем, будет зависеть от погоды. На 13 августа синоптики прогнозируют в Республике слабые осадки и ветер до 10 м/с. Известно, что в горах потеплело, ветер стих, но опустился туман.
Как рассказал начальник Алтайского поисково-спасательного отряда МЧС России Владимир Овсиенко, в горах вертолет сможет сесть на площадку у озера Аккемское. Оттуда до места стоянки туристов перепад высот составляет еще около 2 000 м. Владимир Овсиенко принял решение лично возглавить группу спасателей. Маршрут, по которому пошли туристы, ледово-скальный, один из самых сложных в Алтайских горах.