Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сом-людоед на Дону: что выяснилось о пресноводном хищнике
Знаменитую пробку по дороге на юг сняли с коптера (видео)
Алексей Ягудин мечтает о третьей дочке
Пара пыталась заняться сексом в метро на глазах у пассажиров
Бывший муж Татьяны Навки женился в третий раз
Сколько стоят услуги лжеюристов Они звонят по телефону, приглашают на бесплатные юридические консультации
Орбакайте показала трогательный снимок 6-летней дочери
Россиянке грозит 83 года тюрьмы за похищение собственных детей
Неузнаваемая Анна Михалкова на съемках первого фильма сестры
Умер Дмитрий Брусникин
"Ведет себя не как мужик": Успенская рассказала о Киркорове
СМИ: Фото Бледанс в кровати с сыном возмутило Сеть
Как над ними и другими звездами издевались в детстве
Мать Ольги Бузовой обокрали на миллионы рублей
Скончался актёр Анатолий Узденский - СМИ
Май Абрикосов разоблачил обман жены Солнцева
Россиянам запретили держать дома больше двух кошек
9 любопытных фактов о дачах: фото и видео
Фоторепортажи
8На Крымском мосту начали укладывать первые рельсы
12Засуха в Австралии — опухоль, пожирающая фермы
09:29 (мск), источник: АиФ Иркутск

Четыре ТСЖ в Черемхово работали с многочисленными нарушениями

Им выдали предписание об устранении нарушений и возбудили административные дела.

Четыре ТСЖ, которые управляли многоквартирными домами в Черемхово, работали с многочисленными нарушениями. Об этом 13 августа сообщила пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

Проверка показала, что они неправильно организовали содержание общего имущества домов, не проводили сезонные осмотры этого имущества, меняли тарифы на вывоз твердых бытовых отходов, не предоставляли собственникам помещений отчетов о выполнении договора управления. Кроме того, они не размещали обязательную информацию об их работе на сайте государственной информационной системы ЖКХ.

Прокуратура Черемхово в адрес организаций внесла пять представлений об устранении нарушений, а в отношении руководителей ТСЖ возбудила дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 2 ст. 13.19.2 КоАП РФ.

Все новости региона
На «Оке» от Байкала до Африки. Как сибиряки объехали полсвета на отечественном авто
Россия ответила на обвинения в ситуации вокруг Шарлотсвилля
В США сравнили американского и советского Винни-Пуха
Экс-ведущий «Взгляда» назвал заказчика убийства Листьева
Сибиряк умер после задержания полицейскими
В Сети высмеяли Лайму Вайкуле за ее слова про Крым
И тебя вылечим. 20 признаков того, что вам пора к психотерапевту
Назван лучший завтрак для борьбы со стрессом
Спорт
Это будет сезон Дембеле. «Барселона» выиграла Суперкубок Испании Французский нападающий забил великолепный мяч, ставший победным, а тер Штеген взял пенальти за минуту до финального свистка
Hi-Tech
Появилось пугающее фото Земли из космоса Печальное зрелище
Авто
Знаменитую пробку по дороге на юг сняли с коптера (видео) Участок «с. Лосево — г. Павловск» является самым узким на федеральной трассе М-4 «Дон», поэтому именно здесь автомобилистов ждут самые большие пробки – до 30 км
Кино
Неузнаваемая Анна Михалкова на съемках первого фильма сестры Смотрите кадры и эксклюзивные фото со съемок дебютной режиссерской работы Надежды Михалковой
Недвижимость
Пара сделала пол в ванной из 1200 бутылочных крышек (видео)
Житель новостройки отсудил у соседки санузел
Власти рассказали о сносе самого жуткого долгостроя Москвы
У помощницы Петросяна нашли две элитные квартиры в Москве
Леди
В моду вошли бандалетки: как это носить (фото) Мы собрали 7 лайфхаков, которые могут облегчить жизнь девушкам размера плюс-сайз.
Дети
Дочка экс-мужа Бузовой умилила Сеть (фото) Фото получилось очень нежным.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать вертикальное озеленение своими руками: 7 рекомендаций
Как спланировать освещение в квартире: 11 полезных советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь