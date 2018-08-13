Четыре ТСЖ в Черемхово работали с многочисленными нарушениями

Четыре ТСЖ, которые управляли многоквартирными домами в Черемхово, работали с многочисленными нарушениями. Об этом 13 августа сообщила пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

Проверка показала, что они неправильно организовали содержание общего имущества домов, не проводили сезонные осмотры этого имущества, меняли тарифы на вывоз твердых бытовых отходов, не предоставляли собственникам помещений отчетов о выполнении договора управления. Кроме того, они не размещали обязательную информацию об их работе на сайте государственной информационной системы ЖКХ.