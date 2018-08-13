Четыре ТСЖ в Черемхово работали с многочисленными нарушениями
Им выдали предписание об устранении нарушений и возбудили административные дела.
Им выдали предписание об устранении нарушений и возбудили административные дела.
Четыре ТСЖ, которые управляли многоквартирными домами в Черемхово, работали с многочисленными нарушениями. Об этом 13 августа сообщила
Проверка показала, что они неправильно организовали содержание общего имущества домов, не проводили сезонные осмотры этого имущества, меняли тарифы на вывоз твердых бытовых отходов, не предоставляли собственникам помещений отчетов о выполнении договора управления. Кроме того, они не размещали обязательную информацию об их работе на сайте государственной информационной системы ЖКХ.
Прокуратура Черемхово в адрес организаций внесла пять представлений об устранении нарушений, а в отношении руководителей ТСЖ возбудила дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 2 ст. 13.19.2 КоАП РФ.