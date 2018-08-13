Художники из Испании и Нидерландов преобразят дома Сатки.

Источник: РИА "Новости"

В Челябинской области сегодня, 13 августа, стартует второй этап фестиваля «Моя Сатка», который соберет художников, архитекторов и урбанистов со всего мира, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на областной минкульт.

Художники из Испании и Нидерландов создадут граффити на главной улице города. Испанец Пабло Пеллуз создаст мурал (крупное изображение) на фасадах спортивного зала школы, а художник из Голландии ZEDZ с помощью геометричного рисунка преобразит две трансформаторные будки.

Август завершится вторым этапом Satka Street Art Fest. В программе — мастер-классы и лекции художников, public-talk с архитекторами и урбанистами о будущем города, а также семинары, кинопоказы и выставки.