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08:35 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Художники из Испании и Нидерландов преобразят дома Сатки

Художники из Испании и Нидерландов преобразят дома Сатки.

Источник: РИА "Новости"

В Челябинской области сегодня, 13 августа, стартует второй этап фестиваля «Моя Сатка», который соберет художников, архитекторов и урбанистов со всего мира, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на областной минкульт.

Художники из Испании и Нидерландов создадут граффити на главной улице города. Испанец Пабло Пеллуз создаст мурал (крупное изображение) на фасадах спортивного зала школы, а художник из Голландии ZEDZ с помощью геометричного рисунка преобразит две трансформаторные будки.

Август завершится вторым этапом Satka Street Art Fest. В программе — мастер-классы и лекции художников, public-talk с архитекторами и урбанистами о будущем города, а также семинары, кинопоказы и выставки.

В рамках фестиваля также планируется проектирование и обустройство «платформы для новых смыслов» — арт-пространства «Ангар» в бывшем цехе по ремонту БеЛАЗов. Предполагается, что это будет новый досуговый центр в городе.

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