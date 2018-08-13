За «доступной горбушей» в Хабаровске выстроилась очередь

Источник: Губерния онлайн

Горбуша, которую привезли в Хабаровск по проекту «Доступная рыба», вызвала ажиотаж среди покупателей. В первый день продаж выставленную на прилавок партию лососевых раскупили за несколько часов, сообщает портал «Губерния».

Напомним, что всего в Хабаровск доставили около полутора тонн горбуши. Продавали ее на ярмарке выходного дня у торгового центра «ЭкоДом». Стоимость рыбы составила 129 рублей 60 копеек за килограмм.

В субботу, 11 августа, некоторые хабаровчане встали в очередь за горбушей еще до того, как ее начали продавать. Так, горожанин по имени Александр простоял у прилавка час.

«Пять штук взял, но они мелкие — там, наверное, меньше килограмма. Это не только мне, я еще и дочке купил. Час ожидания того стоил, свежую рыбу охота поесть», — поделился Александр.

Рыба, которая оказалась на прилавке в субботу, разошлась за считанные часы. Продажи шли и в воскресенье. На этой неделе профильный комитет минприроды региона сообщит, когда в Хабаровск поступит очередная партия лососевых.

«Несмотря на незначительные подходы рыбы в южных районах края, проект реализуется. Предприятия готовы поставить на первое время до 50 тонн [рыбы] в целом по Хабаровскому краю. В основном будем охватывать Комсомольск-на-Амуре и Хабаровск», — рассказал председатель комитета рыбного хозяйства минприроды края Кирилл Фирсов.